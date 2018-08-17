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    «Зенит» опубликовал изображение с куклой из фильма «Пила» в преддверии матча с «Мольде»

    «Зенит» сыграет с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы. В преддверии матчей российский клуб опубликовал изображение с куклой из фильма «Пила» и надписью «Давай сыграем в игру».

    В подводке к посту «Зенит» отметил «Мольде».

    Первый матч между командами пройдет 23 августа, ответный – 30 августа.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.08.2018 01:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 августа 2018, 16:54

      После матча в Минске можно было опубликовать картинку из фильма ЕВРОТУР, где надо было сказать кодовое слово, а сказал "флюгигенхаймен"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 17 августа 2018, 10:00

      После матча с Минском, картинка очень подходит))) Расслабились в первом матче, уничтожили во втором...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 17 августа 2018, 08:56

      Зачетно:)

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 17 августа 2018, 08:41

      Я бы хотел чтобы Зенит пошел дальше. Но рекомендую понты не гнуть. Все мы знаем чем это может обернуться.

      9
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      Рейтинг: +597

      Krd123 > krg-kz 17 августа 2018, 10:14

      Эт точно, от счастья бы не обосраться))

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > krg-kz 17 августа 2018, 10:28

      не всегда подобное проходит... мольде - не динамо.... подергали уже удачу за причинное место...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 17 августа 2018, 06:47

      ))

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 августа 2018, 06:40

      Уже зазнались)

      7
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