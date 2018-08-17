«Зенит» опубликовал изображение с куклой из фильма «Пила» в преддверии матча с «Мольде»

«Зенит» сыграет с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы. В преддверии матчей российский клуб опубликовал изображение с куклой из фильма «Пила» и надписью «Давай сыграем в игру».

В подводке к посту «Зенит» отметил «Мольде».

Первый матч между командами пройдет 23 августа, ответный – 30 августа.