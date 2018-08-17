«Зенит» опубликовал изображение с куклой из фильма «Пила» в преддверии матча с «Мольде»

После матча в Минске можно было опубликовать картинку из фильма ЕВРОТУР, где надо было сказать кодовое слово, а сказал "флюгигенхаймен"...
«Зенит» сыграет с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы. В преддверии матчей российский клуб опубликовал изображение с куклой из фильма «Пила» и надписью «Давай сыграем в игру».
В подводке к посту «Зенит» отметил «Мольде».
Первый матч между командами пройдет 23 августа, ответный – 30 августа.
Hi @Molde_FK pic.twitter.com/r6GePE00EW— FC Zenit in English (@fczenit_en) 16 августа 2018 г.