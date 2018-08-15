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    Кержаков: «Отношение к сборной России сейчас такое же, как в 2008 году»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018. Напомним, хозяева турнира дошли до четвертьфинала.

    – Я, как болельщик, ощутил, что в стране изменилось отношение к сборной.

    – Давай так. Оно сейчас такое же, как в 2008 году. Только в наших силах, в силах юношеских сборных, молодежных сборных, команд Российской премьер-лиги сохранить и поддерживать этот интерес.

    – Да, это дорогого стоит. Мы поколение клубного патриотизма. За эти пять матчей ребята смогли изменить эту парадигму, и это очень круто.

    – Это круто для страны. Если раньше ты спрашивал, что будет через два года, все думали: «Нам хотя бы отобраться». Сейчас уже реально все думают, какое место мы займем на чемпионате Европы. И это здорово. Хочется пожелать ребятам продолжать поддерживать этот ажиотаж своей игрой и результатами. Вот сейчас им будет реально тяжело.

    – Да, потому что есть ожидания.

    – Потому что есть ожидания болельщиков, потому что соперники воспринимают их уже как сборную, которая была в шаге от полуфинала чемпионата мира, а это очень серьезный показатель.

    – И во многом нужно поблагодарить губернатора Тульской области, который помирил Дзюбу со Станиславом Саламовичем.

    – Я не думаю, что любой уважающий себя тренер и тренер, который желает лучшего для своей команды, не взял бы такого Дзюбу на чемпионат мира. Ну не верю я в это, какие бы ни были там личные отношения. Не думаю, что там было что-то криминальное.

    Кержаков завершил карьеру в июле 2017 года. В марте 35-летний футболист возглавил юношескую сборную России.

    Источник: Fontanka.ru

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    15.08.2018 12:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 16 августа 2018, 14:52

      а вот у меня Евро-2008 вызвал бурю негативных чувств вот с какой точки зрения: наши лилипуты и почти двухметровый Торрес легко обходящий всех и вся и прямо таки нагло вламывающийся в наши ворота. Да у нас то на Руси...богатырей то блин уххх скока...ну че не было в сборной равных торресу, а? а я отвечу, месяц занятий в ЦСКА стоит 30 тысяч для детишек....вот богатыри дома и сидят....играют те, чьи родители эти суммы осилили. Блин, чем покупать дорогих зарубежных игроков лучше б своих обучали бесплатно. Стыдно, Господа!!!! Стыдно за то что на всяких найнгголанов деньги находятся, а чтобы вырастить своих таких же нет

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 20:05

      Сумеют ли наши футболисты показать такую же игру как на ЧМ? Интересно будет посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 18:31

      посмотрим как дальше у сборной пойдет, нужно всегда так стараться как на ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 15 августа 2018, 18:02

      Да ничего общего нет у сборной 2008 и этой сборной ...в 2008 было все естественно -игра,победы и поражения ,радость болельщиков ...в 2018- игры нет ,очень странные победы и бравада "околофутбола", про болельщиков даже сказать нечего (если в серии пенальти группа в "полосатых купальниках" радуется когда забивают гол хорваты и тут же с видом нашкодившего котенка ,спрашивают а в какой форме наша сборная играет)...одно объединяет эти сборные -люди ,которые опустили ту сборную и опустят эту в итоге....

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:54

      Нужно доказывать, что все было не случайно

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 августа 2018, 14:49

      Ничего не изменилось!!! Как сидели в защите с кем бы не играли так и сидят. Ноль креатива, ноль острых передач, ну а про технику говорить вообще нечего

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 14:16

      Да, если бы вместо Хорватов нам попалась бы какая-нибудь Симба-бумба,
      то мы и дальше бы прошли. Кержаков, ты же грамотный футболист и, что
      ты не видишь, что раздули наши игры на ЧМ в такой успех, что слушать
      больше невозможно. Посмотрим, что сделает этот тренерский штаб в
      играх нашей сборной на ЧЕ и какое место мы там займем.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2018, 13:34

      Ну если уж вспомнили 2008, то надо и напомнить, что уже в 2009 был "Марибор" и это был по факту закат той сборной 2008 года.
      Так что лавры, лаврами, а булки расслаблять нельзя и от "Олимпа" до "мы гавно" всего пол шажка )))
      "И про ожидания болельщиков" уже давно проходили и знаем чья это проблема и полностью с этим согласен.

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