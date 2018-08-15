Кержаков: «Отношение к сборной России сейчас такое же, как в 2008 году»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018. Напомним, хозяева турнира дошли до четвертьфинала.

– Я, как болельщик, ощутил, что в стране изменилось отношение к сборной.

– Давай так. Оно сейчас такое же, как в 2008 году. Только в наших силах, в силах юношеских сборных, молодежных сборных, команд Российской премьер-лиги сохранить и поддерживать этот интерес.

– Да, это дорогого стоит. Мы поколение клубного патриотизма. За эти пять матчей ребята смогли изменить эту парадигму, и это очень круто.

– Это круто для страны. Если раньше ты спрашивал, что будет через два года, все думали: «Нам хотя бы отобраться». Сейчас уже реально все думают, какое место мы займем на чемпионате Европы. И это здорово. Хочется пожелать ребятам продолжать поддерживать этот ажиотаж своей игрой и результатами. Вот сейчас им будет реально тяжело.

– Да, потому что есть ожидания.

– Потому что есть ожидания болельщиков, потому что соперники воспринимают их уже как сборную, которая была в шаге от полуфинала чемпионата мира, а это очень серьезный показатель.

– И во многом нужно поблагодарить губернатора Тульской области, который помирил Дзюбу со Станиславом Саламовичем.

– Я не думаю, что любой уважающий себя тренер и тренер, который желает лучшего для своей команды, не взял бы такого Дзюбу на чемпионат мира. Ну не верю я в это, какие бы ни были там личные отношения. Не думаю, что там было что-то криминальное.

Кержаков завершил карьеру в июле 2017 года. В марте 35-летний футболист возглавил юношескую сборную России.