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    Это’о подписал контракт с «Катар СК». Это 14-й клуб в карьере камерунца

    Бывший полузащитник «Мальорки», «Барселоны», «Интера», «Анжи» и «Челси» Самуэль Это’О продолжит карьеру в «Катар СК».

    На своей странице в твиттере клуб из Дохи сообщил, что проведет презентацию камерунца завтра в 20:00 по местному времени.

    Последней командой 37-летнего форварда был «Коньяспор», который он покинул в начале августа. «Катар СК» станет 14 клубом в карьере футболиста.

    В прошлом сезоне Это’О провел за «Коньяспор» 15 матчей, отметившись шестью голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2018 01:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 10:45

      Пора завязывать с футболом Самуэль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 10:52

      и есть ощущение что этот клуб для него не последний)

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 10:01

      Хоть и баблоруб, но свои деньги всегда отрабатывал, не просто отбывал номер на поле.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 августа 2018, 09:50

      Самуэльотор...

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 августа 2018, 06:52

      Молодец ... не в " Анжи " же возвращаться . У катарцев денег много , надо немножко отщипнуть на старость .....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 августа 2018, 05:38

      Тут по 2 мяча за игру будет забивать.

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