Это’о подписал контракт с «Катар СК». Это 14-й клуб в карьере камерунца

Бывший полузащитник «Мальорки», «Барселоны», «Интера», «Анжи» и «Челси» Самуэль Это’О продолжит карьеру в «Катар СК».

На своей странице в твиттере клуб из Дохи сообщил, что проведет презентацию камерунца завтра в 20:00 по местному времени.

Последней командой 37-летнего форварда был «Коньяспор», который он покинул в начале августа. «Катар СК» станет 14 клубом в карьере футболиста.

В прошлом сезоне Это’О провел за «Коньяспор» 15 матчей, отметившись шестью голами.