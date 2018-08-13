Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джорджевич – о победе над «Ахматом»: «В перерыве поговорили с тренером. Вышли на поле и сделали все, что смогли»

    Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, ставший автором одного из голов в ворота «Ахмата» в матче третьего тура РПЛ, рассказал о переломном моменте в этой игре.

    «Эмоции, конечно, фантастические. Мы одержали победу, забив три гола, хотя провели вторую половину, имея на одного футболиста меньше. «Ахмат» – очень хорошая команда, особенно это касается игры в обороне. Все очень рады.

    В перерыве поговорили с тренером. Он сказал, что верит в то, что команда может не только отыграться, но и победить. Мы тоже поверили в себя, вышли на поле и сделали все, что смогли. Быстрый гол позволил обрести уверенность и еще больше поверить в собственные силы», – сказал Джорджевич после игры.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Ахмат» завершился со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17853

      ilichkadr 13 августа 2018, 11:42

      Лука молодец. Зря его Семак отдал. Надо было Дриусси отдать, 2-ой год толку от него никакого.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > ilichkadr 13 августа 2018, 14:55

      ригони тоже можно отдать, все арги в Зените мертвые , даже Паредес хваленый тот еще тормоз, в одно касание ваще не играет и пешком по полю ходит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2018, 09:31

      оправдал ожидания

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11