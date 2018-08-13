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  • Джорджевич – о победе над «Ахматом»: «В перерыве поговорили с тренером. Вышли на поле и сделали все, что смогли»

Джорджевич – о победе над «Ахматом»: «В перерыве поговорили с тренером. Вышли на поле и сделали все, что смогли»

13 августа 2018, 06:54
3

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, ставший автором одного из голов в ворота «Ахмата» в матче третьего тура РПЛ, рассказал о переломном моменте в этой игре.

«Эмоции, конечно, фантастические. Мы одержали победу, забив три гола, хотя провели вторую половину, имея на одного футболиста меньше. «Ахмат» – очень хорошая команда, особенно это касается игры в обороне. Все очень рады.

В перерыве поговорили с тренером. Он сказал, что верит в то, что команда может не только отыграться, но и победить. Мы тоже поверили в себя, вышли на поле и сделали все, что смогли. Быстрый гол позволил обрести уверенность и еще больше поверить в собственные силы», – сказал Джорджевич после игры.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Ахмат» завершился со счетом 3:1.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Ахмат Джорджевич Лука
Комментарии (3)
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Garrincha58
1534141871
оправдал ожидания
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ilichkadr
1534149747
Лука молодец. Зря его Семак отдал. Надо было Дриусси отдать, 2-ой год толку от него никакого.
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