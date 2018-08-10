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  • Месси – новый капитан «Барселоны», Коутиньо получил паспорт гражданина ЕС

Месси – новый капитан «Барселоны», Коутиньо получил паспорт гражданина ЕС

10 августа 2018, 15:18
4

Пресс-служба «Барселоны» от имени клуба объявила имена капитанов на сезон-2018/19.

Первым капитаном команды назначен нападающий Лионель Месси. 31-летний аргентинец стал преемником Андреса Иньеста, ранее перешедшего в японский «Виссел Кобэ». Роль вице-капитанов примут полузащитники Серхио Бускетс и Серхи Роберто, защитник Жерар Пике.

По информации ESPN, хавбек Филиппе Коутиньо получил паспорт гражданина Евросоюза. Игрок сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против «Севильи».

Согласно регламенту, в заявке на матч может быть не более трех игроков без гражданства ЕС. В текущем составе сине-гранатовых это игроки центра поля Артур и Артуро Видаль, а также форвард Малком.

Встреча состоится 12 августа в марокканском Танжере. Впервые за 36 лет Суперкубок будет разыгран в формате одного матча.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Пике Жерар Бускетс Серхио Роберто Серджи Коутиньо Филиппе Вальверде Эрнесто
Комментарии (4)
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KOLBIS
1533904933
И здесь хочет себя видеть в первых рядах...ну и пусть,в принципе он для Барсы много сделал,а она для него все...сами разберутся...
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Cules2013
1533905993
Какую честь оказали Роберто как воспитаннику, немного неожиданно.
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Marley Bob
1533927527
формально-капитан.на самом деле,сфере его влияния позавидовал бы любой президент любого клуба.
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