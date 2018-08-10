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    Месси – новый капитан «Барселоны», Коутиньо получил паспорт гражданина ЕС

    Пресс-служба «Барселоны» от имени клуба объявила имена капитанов на сезон-2018/19.

    Первым капитаном команды назначен нападающий Лионель Месси. 31-летний аргентинец стал преемником Андреса Иньеста, ранее перешедшего в японский «Виссел Кобэ». Роль вице-капитанов примут полузащитники Серхио Бускетс и Серхи Роберто, защитник Жерар Пике.

    По информации ESPN, хавбек Филиппе Коутиньо получил паспорт гражданина Евросоюза. Игрок сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против «Севильи».

    Согласно регламенту, в заявке на матч может быть не более трех игроков без гражданства ЕС. В текущем составе сине-гранатовых это игроки центра поля Артур и Артуро Видаль, а также форвард Малком.

    Встреча состоится 12 августа в марокканском Танжере. Впервые за 36 лет Суперкубок будет разыгран в формате одного матча.

    Источник: ФК «Барселона»

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    10.08.2018 15:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 10 августа 2018, 21:58

      формально-капитан.на самом деле,сфере его влияния позавидовал бы любой президент любого клуба.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 августа 2018, 15:59

      Какую честь оказали Роберто как воспитаннику, немного неожиданно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 15:42

      И здесь хочет себя видеть в первых рядах...ну и пусть,в принципе он для Барсы много сделал,а она для него все...сами разберутся...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > KOLBIS 10 августа 2018, 16:32

      И имеет право

      2
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