Месси – новый капитан «Барселоны», Коутиньо получил паспорт гражданина ЕС

Пресс-служба «Барселоны» от имени клуба объявила имена капитанов на сезон-2018/19.

Первым капитаном команды назначен нападающий Лионель Месси. 31-летний аргентинец стал преемником Андреса Иньеста, ранее перешедшего в японский «Виссел Кобэ». Роль вице-капитанов примут полузащитники Серхио Бускетс и Серхи Роберто, защитник Жерар Пике.

По информации ESPN, хавбек Филиппе Коутиньо получил паспорт гражданина Евросоюза. Игрок сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против «Севильи».

Согласно регламенту, в заявке на матч может быть не более трех игроков без гражданства ЕС. В текущем составе сине-гранатовых это игроки центра поля Артур и Артуро Видаль, а также форвард Малком.

Встреча состоится 12 августа в марокканском Танжере. Впервые за 36 лет Суперкубок будет разыгран в формате одного матча.