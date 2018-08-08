Каррера: «Еременко в «Спартаке»? Разве было официальное объявление?»

даже какая-то надежда затеплилась а вдруг не подпишут)
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника Романа Еременко.
«Давайте говорить о тех, кто выйдет на поле с ПАОКом. Когда будет объявлено о подписании официально, тогда отвечу на вопрос о Еременко. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?» – сказал Каррера.
«Спартак» представит Еременко 10 августа. Контракт будет рассчитан до последнего еврокубкового матча москвичей в году.
Еременко в «Спартаке» – это нормально