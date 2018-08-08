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  • Каррера: «Еременко в «Спартаке»? Разве было официальное объявление?»

Каррера: «Еременко в «Спартаке»? Разве было официальное объявление?»

8 августа 2018, 00:45
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника Романа Еременко.

«Давайте говорить о тех, кто выйдет на поле с ПАОКом. Когда будет объявлено о подписании официально, тогда отвечу на вопрос о Еременко. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?» – сказал Каррера.

«Спартак» представит Еременко 10 августа. Контракт будет рассчитан до последнего еврокубкового матча москвичей в году.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман Каррера Массимо
Комментарии (6)
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GeorgeXIII
1533684397
зачем нужен этот пенсионер?
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vick-north-west
1533699024
Правильно, проверка на допинг и полная медкомиссия - дело небыстрое.
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Caniggia
1533699571
Да ладно уже темнить то. Надо уже во всеуслышанье объявить, что мол, да, этот престарелый наркот наш, спартаковский.
Ответить
spartak never die
1533710748
Ну и нафига нам этот наркоша конский?
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OfaZavr
1533711568
даже какая-то надежда затеплилась а вдруг не подпишут)
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