Каррера: «Еременко в «Спартаке»? Разве было официальное объявление?»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника Романа Еременко.

«Давайте говорить о тех, кто выйдет на поле с ПАОКом. Когда будет объявлено о подписании официально, тогда отвечу на вопрос о Еременко. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?» – сказал Каррера.

«Спартак» представит Еременко 10 августа. Контракт будет рассчитан до последнего еврокубкового матча москвичей в году.

Еременко в «Спартаке» – это нормально