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    Каррера: «Еременко в «Спартаке»? Разве было официальное объявление?»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника Романа Еременко.

    «Давайте говорить о тех, кто выйдет на поле с ПАОКом. Когда будет объявлено о подписании официально, тогда отвечу на вопрос о Еременко. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?» – сказал Каррера.

    «Спартак» представит Еременко 10 августа. Контракт будет рассчитан до последнего еврокубкового матча москвичей в году.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2018 00:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 09:59

      даже какая-то надежда затеплилась а вдруг не подпишут)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die 8 августа 2018, 09:45

      Ну и нафига нам этот наркоша конский?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 8 августа 2018, 06:39

      Да ладно уже темнить то. Надо уже во всеуслышанье объявить, что мол, да, этот престарелый наркот наш, спартаковский.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 августа 2018, 06:30

      Правильно, проверка на допинг и полная медкомиссия - дело небыстрое.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 8 августа 2018, 02:26

      зачем нужен этот пенсионер?

      0
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