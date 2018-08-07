«Спартак» представит Еременко 10 августа

«Спартак» представит экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко в качестве своего игрока 10 августа.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подпишет контракт с московским клубом, срок которого будет рассчитан до последнего матча команды в еврокубках в нынешнем году.

Осенью 2016 года финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября. Начиная с 7 августа Еременко может тренироваться в составе профессионального клуба.