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«Спартак» представит Еременко 10 августа

7 августа 2018, 14:23
20

«Спартак» представит экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко в качестве своего игрока 10 августа.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подпишет контракт с московским клубом, срок которого будет рассчитан до последнего матча команды в еврокубках в нынешнем году.

Осенью 2016 года финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября. Начиная с 7 августа Еременко может тренироваться в составе профессионального клуба.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман
Комментарии (20)
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hevbn 28
1533641995
Конечно кажется, что этот трансфер весьма сомнительный особенно если учитывать ,что Роман 2 года не играл в футбол и даже не тренировался до путя ,но в жизни как и в спорте самыми успешными решениями являются зачастую решения которые на первый взгляд кажутся сомнительными , вспомнить только как Спартак начали тренировать два самых успешных тренера за последние 10 лет Карпин и Каррера ,они оба первоначально не должны были быть главными тренерами , их назначение было очень рискованным, потому ,что они оба не тренировали самостоятельно до этого , а как в итоге получилось . Желаю удачи Ерёменко в Спартаке чтобы он поскорее набрал оптимальную форму и тогда это будет точно усиление для команды.
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vallida2003
1533645137
Так у Спартака последний матч в еврокубках в следующую среду. Что за контракт такой?
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drug01
1533645648
Новых побед всем!
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zabvo9406
1533647144
на хер он нужен????
Ответить
mig28
1533647182
Так хотел в топ клуб, а пошёл в Спартак..как-то странно)
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Spiridonovich
1533647550
Понятно желание Ерёменко попасть в порядочный клуб, после рассадника наркоманов. В Спартаке он обретёт спокойствие и уверенность, никто не посмеет его пичкать наркотиками, а потом восхищаться его запредельной физической формой.
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zigbert
1533648756
Все будет зависеть от самого Романа и его характера.
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Karanit
1533652939
Ахах, как все меняется. Сначала свиньи всех больше орут кокаинщик, а теперь добро пожаловать.
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Derzkiy1
1533652955
Зарплату закладками выдавать будут ?))
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Рубик Докоян
1533655557
Предположу, что это благотворительность со стороны Федуна по просьбе агента Трабукки из уважения к самому Роману и его отцу. Сыграет в нескольких матчах РПЛ и на Кубок, покажет себя, чтобы потом кто-то подписал его на полноценный контракт, увидев, что он в порядке. ЦСКА же нужно усиление и сейчас, а каков Роман после отсутствия 2-х годичной игровой практики можно догадаться.
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