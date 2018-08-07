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    «Спартак» представит Еременко 10 августа

    «Спартак» представит экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко в качестве своего игрока 10 августа.

    Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подпишет контракт с московским клубом, срок которого будет рассчитан до последнего матча команды в еврокубках в нынешнем году.

    Осенью 2016 года финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября. Начиная с 7 августа Еременко может тренироваться в составе профессионального клуба.

    Источник: Instagram

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    07.08.2018 14:23
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 августа 2018, 21:33

      Спартачи, не спешите с выводами. Может вы его еще и на руках носить будите . Надо подождать и посмотрим как проявит себя Роман. Опыт не прокуришь и не пропьешь .

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 18:25

      Предположу, что это благотворительность со стороны Федуна по просьбе агента Трабукки из уважения к самому Роману и его отцу. Сыграет в нескольких матчах РПЛ и на Кубок, покажет себя, чтобы потом кто-то подписал его на полноценный контракт, увидев, что он в порядке. ЦСКА же нужно усиление и сейчас, а каков Роман после отсутствия 2-х годичной игровой практики можно догадаться.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 августа 2018, 17:42

      Зарплату закладками выдавать будут ?))

      1
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      Рейтинг: +64

      Karanit > Derzkiy1 7 августа 2018, 17:43

      Дорожками

      1
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      Рейтинг: +64

      Karanit 7 августа 2018, 17:42

      Ахах, как все меняется. Сначала свиньи всех больше орут кокаинщик, а теперь добро пожаловать.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 7 августа 2018, 17:18

      Источник Instagram?

      0
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 7 августа 2018, 16:39

      Представлять игрока будут в кальянной

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 16:32

      Все будет зависеть от самого Романа и его характера.

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 7 августа 2018, 16:12

      Понятно желание Ерёменко попасть в порядочный клуб, после рассадника наркоманов. В Спартаке он обретёт спокойствие и уверенность, никто не посмеет его пичкать наркотиками, а потом восхищаться его запредельной физической формой.

      -3
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > Spiridonovich 7 августа 2018, 16:18

      Рассадник пид....ов - это ваш свинарник!!! Свиньи обоссаные!!!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Spiridonovich 7 августа 2018, 16:20

      В рассадник бромантанщиков его взяли. Из порядочного клуба его выгнали, когда узнали что он наркоша.

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > Чикомас 7 августа 2018, 18:31

      100%! Пусть их там травит! Обдолбанных свиней мы и таким несыгранным составом вынесем!!! Да и необдолбанных тоже!

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      Рейтинг: +1052

      mig28 7 августа 2018, 16:06

      Так хотел в топ клуб, а пошёл в Спартак..как-то странно)

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 7 августа 2018, 16:05

      на хер он нужен????

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