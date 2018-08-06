Черышев: «Черчесов всегда очень требовательный и не дает расслабиться»

Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесов всегда очень требовательный и не дает ни на минуту расслабиться как на поле, так и на тренировках. Думаю, это футболисту очень важно. Он со всеми игроками разговаривает индивидуально, старается нам подсказывать, какие слабые стороны у соперников, как лучше подойти к матчу. Но это должно оставаться при нас, не буду раскрывать секреты.

Черчесов всегда старается пошутить, чтобы у футболистов появилась какая-то реакция, чтобы старались, работали. Чемпионат мира мы начали очень хорошо, и, думаю, секрет успеха в том, что Саламыч не дал нам расслабиться после первой разгромной победы», – сказал Черышев.