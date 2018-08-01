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    Тренер «Пюника» во время игры с «Тоболом» показал неприличный жест скамейке казахстанцев

    В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Пюником» и «Тоболом» сильнее оказались армяне и прошли дальше. Во время игры тренер хозяев Юрий Нагайцев показал неприличный жест чужой скамейке. Его можно увидеть на видео.

    Это случилось после гола «Пюника» в чужие ворота в последние десять минут встречи. Мяч вывел армян в следующий раунд.

    После игры Нагайцев извинился.

    Источник: YouTube

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    01.08.2018 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 августа 2018, 21:59

      Подобные приманы потому никуда и не попадают выше квалификации, потому что на тренировках учат и отрабатывают неприличные жесты

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 августа 2018, 21:32

      Быдло! В следующем раунде "Пюник" вылетит и пусть этому Юрию Нагайцеву его жест вспомнится в этот момент.

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