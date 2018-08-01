Тренер «Пюника» во время игры с «Тоболом» показал неприличный жест скамейке казахстанцев

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Пюником» и «Тоболом» сильнее оказались армяне и прошли дальше. Во время игры тренер хозяев Юрий Нагайцев показал неприличный жест чужой скамейке. Его можно увидеть на видео.

Это случилось после гола «Пюника» в чужие ворота в последние десять минут встречи. Мяч вывел армян в следующий раунд.

После игры Нагайцев извинился.