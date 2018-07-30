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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Матч ТВ» вместо дерби «Локомотив» – «Спартак» покажет ЧЕ по водным видам спорта, а вместо игры «Зенит» – «Арсенал» – товарищескую встречу

«Матч ТВ» вместо дерби «Локомотив» – «Спартак» покажет ЧЕ по водным видам спорта, а вместо игры «Зенит» – «Арсенал» – товарищескую встречу

30 июля 2018, 15:35
215

«Матч ТВ» не будет транслировать центральную встречу второго тура РПЛ «Локомотив»«Спартак».

Как сообщалось ранее, общедоступный телеканал будет показывать по два матча в каждом туре Премьер-лиги. Из второго игрового дня «Матч ТВ» покажет игры «Урал»«Краснодар» (суббота, 14:00 по московскому времени) и «Ахмат»«Енисей» (воскресенье, 21:30).

Встречу «Локомотив» – «Спартак» (суббота, 19:00) телезрители смогут увидеть на платном канале «Матч Премьер» или по платной онлайн-подписке. На «Матч ТВ» в это время будут транслироваться финалы в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Кром того, общедоступный канал не покажет игру «Зенит»«Арсенал» (суббота, 16:30). Вместо этого «Матч ТВ» в прямом эфире будет транслировать товарищескую встречу «Валенсия»«Эвертон».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Арсенал
Комментарии (215)
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Project Бабангида
1532955091
я уже давно матч тв от муз тв не отличаю !
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Старикан
1532956180
Вопрос: "А на х.е.р.а. этот Матч ТВ ваще нужен?"
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KOLBIS
1532957105
А разве можно лишать людей хлеба(повышение пенсионного возраста) и зрелищ(футбол),а давайте еще воздух платным сделаем,а что по два глотка воздуха в неделю в субботу 14-00 мск и в воскресенье в 21-30...
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OfaZavr
1532963785
даже и не удивлен, чего еще то с них ожидать, все для болельщиков((
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ZENIT-59
1532967193
Это уже ни в какие ворота не лезет!!! Всё делается для того, чтобы футбол по общедоступному телевидению не смотрели!Сначала заплати-потом смотри! А кругом говорят о популеризации этого вида спорта! Самые интересные матчи закрывают от большинства любитеей футбола, видимо чтобы поменьше видели и говорили об околофутбольных вопросах!(договорняки и т.д) Да и зарплаты кто-то хочет себе поднять за наш счёт! Произвол футбольных чиновников ,да и только!
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MDAR
1532971792
Су....Ки. Сначала дайте людям зарплату, которая позволит смотреть платно не забирая у семьи. Сытый голодного не поймет.
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Полная Канистра
1532976297
вам деньги нужны??? а хрен вам не надо Смотрите сами вашу васенсию с эбертоном кретины. Кормите сами себя и логотип медвежий свой
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polt
1532977284
Сцуки матчтвэшные!!! Так кидать болельщиков могут только козлы хотящие нахапать бабла до блевотины. Чего вам и желаю. Уроды конченные.
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zigbert
1532978737
А что от них ждать - все для народа.
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Владислав Vlad
1532985345
Читаю комменты и удивляюсь - о каких 200 руб. идёт речь??? Давайте, я дам эти 200 руб., кому? У меня нет тарелки, нет кабельного тв, у меня комнатная антенна, есть 20 каналов. Кому заплатить 200 руб., что бы мне показывали футбол? Или всё-таки нужно купить спутниковую антенну или подключиться к кабельному??? Там, где я живу нет кабельного и интернет слабенький. Значит нужно купить тарелку??? Сколько она стоит? 5000? 6000? А ещё платить ежемесячную плату за ненужные мне каналы. Так сколько выходит, что бы посмотреть футбол? 200 рублей или больше? Если Матч ТВ - федеральный канал, то какого икса он транслирует иностранные лиги??? Или он не покупает трансляцию этих лиг? А всё дело в том, что Матч ТВ покупает эти трансляции у зарубежных каналов, а не лиг, а трансляции РФПЛ перепродаёт коммерческим зарубежным каналам. Т.е. он имеет деньги за перепродажу трансляций.
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