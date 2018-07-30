«Матч ТВ» вместо дерби «Локомотив» – «Спартак» покажет ЧЕ по водным видам спорта, а вместо игры «Зенит» – «Арсенал» – товарищескую встречу

«Матч ТВ» не будет транслировать центральную встречу второго тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

Как сообщалось ранее, общедоступный телеканал будет показывать по два матча в каждом туре Премьер-лиги. Из второго игрового дня «Матч ТВ» покажет игры «Урал» – «Краснодар» (суббота, 14:00 по московскому времени) и «Ахмат» – «Енисей» (воскресенье, 21:30).

Встречу «Локомотив» – «Спартак» (суббота, 19:00) телезрители смогут увидеть на платном канале «Матч Премьер» или по платной онлайн-подписке. На «Матч ТВ» в это время будут транслироваться финалы в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Кром того, общедоступный канал не покажет игру «Зенит» – «Арсенал» (суббота, 16:30). Вместо этого «Матч ТВ» в прямом эфире будет транслировать товарищескую встречу «Валенсия» – «Эвертон».