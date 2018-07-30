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  • Агент Лаксальта: «Зенит»? Это было бы интересно, но пока все на уровне слухов»

Агент Лаксальта: «Зенит»? Это было бы интересно, но пока все на уровне слухов»

30 июля 2018, 01:46
9

Ариэль Красоски, агент полузащитника «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальта, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку.

«Диего завтра присоединится к «Дженоа», чтобы возобновить тренировки после чемпионата мира.

Я слышал про слухи в прессе, что мой клиент интересен «Зениту». Пока это слухи, но «Зенит» большая команда.

При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант, он профессионал и хотел бы играть в этой команде. Возможно, в ближайшие несколько дней будет новая информация. Но пока все на уровне слухов», – сказал Красоски.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 18 миллионов евро за игрока.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Дженоа Лаксальт Диего
Комментарии (9)
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GoldPlayFIFARus9
1532906871
И на фига на ещё один крайний атакующий полузащитник? Мак, Ригони, Шатов...
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Ще Гевара
1532920892
Пока мало предложили.
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Garrincha58
1532926429
зачем?
Ответить
AHTUNGBOL
1532926667
Слышал про слухи в прессе...
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dyema
1532930856
Пока это только слухи, пусть ими и останутся)))
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Stavropolets
1532932044
Цену набивает
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prezent2017
1532932889
Три аргентинца на лавке, все п-з. Куда еще? Напа надо, чтобы Дзюбу стимулировать, а то опять западет!
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Полная Канистра
1532933590
агент Кровососки широкий карман пришивает чтобы больше влезло
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Вомбат
1532935592
Как я и предполагал, этот слух оказался уткой. Сам же агент возможно его и запустил, чтобы прозондировать почву - в мире известны амбиции Зенита, но не все знают, что команда ограничена в покупках FFP.
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