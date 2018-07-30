Агент Лаксальта: «Зенит»? Это было бы интересно, но пока все на уровне слухов»

Ариэль Красоски, агент полузащитника «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальта, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку.

«Диего завтра присоединится к «Дженоа», чтобы возобновить тренировки после чемпионата мира.

Я слышал про слухи в прессе, что мой клиент интересен «Зениту». Пока это слухи, но «Зенит» большая команда.

При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант, он профессионал и хотел бы играть в этой команде. Возможно, в ближайшие несколько дней будет новая информация. Но пока все на уровне слухов», – сказал Красоски.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 18 миллионов евро за игрока.