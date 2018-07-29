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  • РПЛ. Дзюба принес «Зениту» победу над «Енисеем» в дебютной игре Семака

РПЛ. Дзюба принес «Зениту» победу над «Енисеем» в дебютной игре Семака

29 июля 2018, 15:56
39

Состоялся матч первого тура РПЛ для «Зенита». Сине-бело-голубые в Тюмени играли против «Енисея» и в последние десять минут основного времени сумели добиться победы. Гол забил Артем Дзюба.

В стартовом составе гостей было пять футболистов, вернувшихся в межсезонье из аренды.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Енисей (Красноярск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 81; 0:2 – Кузяев, 86.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Дугалич, Комолов, Зотов (Рожков, 90+1), Огуде, Саркисов (Гавазай, 83), Бодул (Обрадович, 56).

«Зенит»: Лунeв, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Нобоа, Паредес, Эрнани (Кузяев, 69), Шатов, Мак (Дриусси, 85), Дзюба (Заболотный, 90).

Предупреждения: Дугалич, 23; Ятченко, 67 – Иванович, 32; Смольников, 45+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Семак вернул «Зенит» Луческу. Дзюба – герой

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Енисей Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (39)
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Вомбат
1532869404
Все время верилось, что Зенит дожмет этот гибрид Тосно и Амкара. Под таким давлением Енисей был обречен распасться на половинки. Правда где-то за 10 минут до конца все же подумал - неужели по нулям? Но как раз тут Кузяев с Дзюбой сказали свое слово. Семаку пока зачет. Ну а Енисей сыграл в свою силу.
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Мары
1532869471
А ведь до 80-й минуты Зенит ни чего с обороной новичка премьер лиги сделать не мог. Енисей колючий очень.Не плохую команду вывел в премьеру Дмитрий Аленичев.
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artem 81
1532869892
Повезло Зениту, Аленичев зря Обрадовича выпустил, -1.
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a-rakhmatov
1532870138
Кузяев оживил бледную игру и активировал Артема....Зеню с хорошим дебютом !
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Рубик Докоян
1532870267
Хорошо, что дожали в конце матча неуступчивый " Енисей". Очень важная победа с психологической точки зрения. Если в прошлом году мало наносили ударов по воротам игроки " Зенита", то в этом матче часто, но к сожалению редко в створ ворот попадали, особенно не везло Маку. Готовность игроков к чемпионату пока разная, но надо набирать игровых кондиций к играм в августе-сентябре, когда пойдут игры в разных турнирах.
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woyser
1532870319
Какой Дзюба? Совсем с ним соображать перестали. Оба гола заслуга Кузяева! В натуре, какая-та истерия с этим отскочи-бревно.
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smersh45
1532870512
Кузяев с Дзюбой сказали свое слово. Красавцы!!!
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Project Бабангида
1532870705
не отбиться теперь артёмке от бабушек
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Kollljan
1532870776
Енисей мне понравился. Аленичев с Титовым дёрнут Спартак.
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Krossmen73
1532871456
По ходу турнира сибиряки ещё "попьют кровушки" нашим грандам.Симпатишную банду скроил Аленичев. Чуть-чуть не дотерпели...Зенит за счёт более мастеровитых исполнителей дожал Енисей.Видно что Семак постепенно наводит порядок в команде.До полного ажура ещё конечно далеко.На это ещё нужно время.
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