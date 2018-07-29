РПЛ. Дзюба принес «Зениту» победу над «Енисеем» в дебютной игре Семака

Состоялся матч первого тура РПЛ для «Зенита». Сине-бело-голубые в Тюмени играли против «Енисея» и в последние десять минут основного времени сумели добиться победы. Гол забил Артем Дзюба.

В стартовом составе гостей было пять футболистов, вернувшихся в межсезонье из аренды.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Енисей (Красноярск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 81; 0:2 – Кузяев, 86.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Дугалич, Комолов, Зотов (Рожков, 90+1), Огуде, Саркисов (Гавазай, 83), Бодул (Обрадович, 56).

«Зенит»: Лунeв, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Нобоа, Паредес, Эрнани (Кузяев, 69), Шатов, Мак (Дриусси, 85), Дзюба (Заболотный, 90).

Предупреждения: Дугалич, 23; Ятченко, 67 – Иванович, 32; Смольников, 45+1.

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