Максименко: «Готов стать основным вратарем «Спартака», но решение за Каррерой»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«О том, что в матче с «Оренбургом» выйду в основе узнал сегодня. Мандража не было, был спокоен. Мы всю неделю вместе готовились к матчу. Так что я знал, как действовать. Главный тренер на тренировках все показывал.

Жиго опытный защитник. С ним хорошо играть, друг другу подсказываем. Все нормально, удобно взаимодействовать.

Морально готов стать основным вратарем «Спартака», но решение за главным тренером.

На тренировке завтра оценим мою игру. В такой дождь было нормально играть. Хорошо, прохладненько. Это наоборот в плюс.

До этого было душно, а дождик пошел, прохладней стало. Не могу сказать, что сложно было мяч ловить. Главное, чтобы для команды было хорошо, мяч быстро ходит», – сказал Максименко.

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