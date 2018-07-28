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  • Максименко: «Готов стать основным вратарем «Спартака», но решение за Каррерой»

Максименко: «Готов стать основным вратарем «Спартака», но решение за Каррерой»

28 июля 2018, 21:47
9

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«О том, что в матче с «Оренбургом» выйду в основе узнал сегодня. Мандража не было, был спокоен. Мы всю неделю вместе готовились к матчу. Так что я знал, как действовать. Главный тренер на тренировках все показывал.

Жиго опытный защитник. С ним хорошо играть, друг другу подсказываем. Все нормально, удобно взаимодействовать.

Морально готов стать основным вратарем «Спартака», но решение за главным тренером.

На тренировке завтра оценим мою игру. В такой дождь было нормально играть. Хорошо, прохладненько. Это наоборот в плюс.

До этого было душно, а дождик пошел, прохладней стало. Не могу сказать, что сложно было мяч ловить. Главное, чтобы для команды было хорошо, мяч быстро ходит», – сказал Максименко.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Koshkin@myshkyn
1532804491
а куда Селихов делся?
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zigbert
1532804985
В первом матче сыграть на ноль - дорогого стоит.
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Сильвербой
1532805548
Игра на ноль в первом матче это хорошо, но не рановато ли основным быть!?
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DOCTOR PENALTY
1532807287
Серьёзных задатков у парня пока-что не просматривается, помню первые игры Акинфеева, там сразу всё было понятно, а сегодня как-то валидольно.
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SEREZHA7575
1532810164
Подрасти немного!
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"Луч" Сергиев Посад
1532813189
рановато
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Мары
1532836178
Желание парня похвально, но думаю с Селиховым ему ещё рановато конкурировать.Хотя играй тот же Ребров, не факт , что выиграли бы.Он любитель в самый не подходящий момент бабочки пускать. А так думаю, всё в порядке.Хорошая и надёжная замена, ни одному клубу не помешает. С почином, Александр.
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OfaZavr
1532849983
хорошее стремление, но думаю Селихов номер один на данный момент, конкуренцию выиграть будет непросто, но бороться за это обязательно нужно.
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