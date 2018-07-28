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  • Каррера: «Ломовицкий и Максименко? Они провели хороший матч»

Каррера: «Ломовицкий и Максименко? Они провели хороший матч»

28 июля 2018, 21:31
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0)

«Ранний забитый гол не повлиял на ход встречи, потому что «Оренбург» продолжил играть в обороне. Мы не находили пространства.

Тяжело играть с командами, которые находятся вдесятером за линией мяча, нужно иметь терпение. У нас были моменты, мы не смогли забить, но ничего не позволили сделать «Оренбургу».

Максименко и Ломовицкий провели хороший матч. Не было особенных эмоций, как будто они давно играют в стартовом составе. Поэтому я поздравляю их, они сегодня были молодцы», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр Ломовицкий Александр Каррера Массимо
Комментарии (11)
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zigbert
1532804880
Каррера не боится ставить в состав молодых.
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Мары
1532835896
По одному матчу не судят, хотя первое впечатление очень хорошее.Ломовицкий точно не потерялся и совершенно умышленно обострял игру своими передачами, не плохо контролировал мяч и огрехов фактически не совершал. С Максименко сложней.Работы как таковой у него практически не было, но в тех полутора моментах, которые создал Оренбург, сыграл надёжно и по взрослому расчётливо. Так что с дебютом парней.А Массимо молодец!!!
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OfaZavr
1532849765
согласен, парни молодцы отыграли уверенно. дай Бог и дальше будут только прибавлять.
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Krossmen73
1532873335
Хвала богам что Массимо как адекватный тренер стал доверять место в основе молодым ребятам.Ломовицкий неплохо показал себя,картины не испортил.По Максименко же судить сложнее .Работы у него практически не было.Всё покажут матчи с более серьёзными соперниками...
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frizom
1532935747
Год назад все говорили что Массимо не подтягивает нашу молодежь... теперь есть вопросы? Может он ждал дейтсвительно готовых ребят?!
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