Каррера: «Ломовицкий и Максименко? Они провели хороший матч»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0)

«Ранний забитый гол не повлиял на ход встречи, потому что «Оренбург» продолжил играть в обороне. Мы не находили пространства.

Тяжело играть с командами, которые находятся вдесятером за линией мяча, нужно иметь терпение. У нас были моменты, мы не смогли забить, но ничего не позволили сделать «Оренбургу».

Максименко и Ломовицкий провели хороший матч. Не было особенных эмоций, как будто они давно играют в стартовом составе. Поэтому я поздравляю их, они сегодня были молодцы», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош