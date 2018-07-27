Дзюба и Шатов – в заявке «Зенита» на сезон-2018/19. Заболотный заявлен за вторую команду

«Зенит» опубликовал заявку команды для участия в РПЛ в сезоне-2018/19. Список «А» состоит из 20 футболистов.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Защитники Александр Анюков, Илья Скроботов и Евгений Чернов и нападающий Антон Заболотный заявлены за вторую команду петербуржцев, выступающую в ФНЛ. По регламенту они имеют право принимать участие как в матчах за «Зенит-2», так и за основную команду.

Защитники Юрий Жирков и Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин, восстанавливающиеся после травм, будут дозаявлены позже.