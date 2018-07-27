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  • Дзюба и Шатов – в заявке «Зенита» на сезон-2018/19. Заболотный заявлен за вторую команду

Дзюба и Шатов – в заявке «Зенита» на сезон-2018/19. Заболотный заявлен за вторую команду

27 июля 2018, 15:57
28

«Зенит» опубликовал заявку команды для участия в РПЛ в сезоне-2018/19. Список «А» состоит из 20 футболистов.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Защитники Александр Анюков, Илья Скроботов и Евгений Чернов и нападающий Антон Заболотный заявлены за вторую команду петербуржцев, выступающую в ФНЛ. По регламенту они имеют право принимать участие как в матчах за «Зенит-2», так и за основную команду.

Защитники Юрий Жирков и Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин, восстанавливающиеся после травм, будут дозаявлены позже.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Шатов Олег
Комментарии (28)
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САДЫЧОК
1532696666
Хоть все и тянут на Заболотного - но я, согласен с Манчини - это очень полезный и важный игрок - этот футболист навязывает борьбу и нагружает защитников! Он быстр ! Не то что мешок Дзюба ! Зря его так как то отшили !
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порт
1532696679
Шатова оставить, Дзюбу на каменоломни.
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hevbn 28
1532696895
Как и должно быть . Самое главное очень интересно, что вообще Зенит будет делать с Антоном , мне кажется ,что максимум что может сделать Зенит в этой ситуации это отправить Заболотного куда нибудь в аренду и при этом продолжать самим платить ему как минимум часть зарплаты , не думаю чтобы кто то захотел платить за него хотя бы 5 млн.
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AlfavitЪ
1532697678
Пойдет для схемы 3-6-1
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val-berezko
1532698040
Заболотный еще проявит себя. А вот на сколько Дзюбы хватит-вопрос.
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Vizual
1532698278
Половина игроков Зени помойка,сами не знают уже что с ними делать,как избавится а их брали чтобы разрушить конкурентов
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a-rakhmatov
1532698710
Очень жаль, что Заболотного не взяли в основу Зени...
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СШГЭС
1532699456
Семья-то большая, но в ней мужиков-то....
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3a zenit
1532700517
две иуды,гнать их из команды!
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dyema
1532707885
Ну и где ЧЕТЫРЕ состава?)))
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