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Кудряшов – в сборной худших игроков ЧМ-2018 по версии Whoscored

20 июля 2018, 11:22
24

Статистический портал Whoscored включил защитника сборной России Федора Кудряшова в команду худших игроков ЧМ-2018. Средний рейтинг игрока – 6,13.

На турнире Кудряшов провел четыре матча.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Де Хеа (Испания);

Защитники: Фeдор Кудряшов (Россия), Николас Тальяфико (Аргентина), Виктор Линделеф (Швеция), Эдсон Альварес (Мексика);

Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско (Бельгия), Макото Хасебе (Япония), Себастьян Ларссон (Швеция), Бернарду Силва (Португалия);

Нападающие: Гонсалу Гедеш (Португалия), Рахим Стерлинг (Англия).

Источник: Whoscored
Чемпионат мира Россия Кудряшов Федор
Комментарии (24)
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loko-the_best
1532075450
А Смольников где?
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insider_retro
1532077131
Не плохая компания для плохиша...:)) Зато, в сборной, пусть и рейтинговой...
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T_REX
1532077810
А где немцы, Санчес из Колумбии за красную карточку за 6минут и за 2 привоза пендылей, Смольников, без комментариев, и Смолов, по сравнению со Стерлингом небо и земля
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кузнецов артем
1532077926
Смолова не увидел, значит не объективный рейтинг
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DOCTOR PENALTY
1532078152
Эта сборная - полная херня, а Фёдор Кудряшов сильный игрок, боец, таких надёжных мало.
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MaxRnD
1532080906
Может вместо Смолова по ошибке вписали Кудряшова, оба ведь Фёдоры ?! PS Как в присказке: "Федот, да не тот"
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zigbert
1532094409
Не сказал бы что Кудряшов, один из худших и каким образом он попал в эту сборную.
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Blossiya
1532094537
А вот такие "сборные" те, кто их составляет, никому не нужны. Никому. Стыдно за организаторов этого рейтинга.
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Обер-КанцлерЪ
1532094786
Дичь какая-то, Кудряшов играл стабильно нормально! А вот почему в сборной нет никого из Саудовской Аравии, Перу, Панамы, Южной Кореи? Это типа толерантность такая, что нельзя самых слабых называть самыми слабыми? Грош цена этим рейтингам тогда.
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OfaZavr
1532101425
необъективный и ни чем не обоснованный рейтинг, такой может составить кто хочешь. здесь есть те кто сыграл пусть не круто но и не плохо, зато нет тех кто провалил весь ЧМ.
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