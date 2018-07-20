Кудряшов – в сборной худших игроков ЧМ-2018 по версии Whoscored

Статистический портал Whoscored включил защитника сборной России Федора Кудряшова в команду худших игроков ЧМ-2018. Средний рейтинг игрока – 6,13.
На турнире Кудряшов провел четыре матча.
Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа (Испания);
Защитники: Фeдор Кудряшов (Россия), Николас Тальяфико (Аргентина), Виктор Линделеф (Швеция), Эдсон Альварес (Мексика);
Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско (Бельгия), Макото Хасебе (Япония), Себастьян Ларссон (Швеция), Бернарду Силва (Португалия);
Нападающие: Гонсалу Гедеш (Португалия), Рахим Стерлинг (Англия).
Источник: Whoscored