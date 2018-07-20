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    Кудряшов – в сборной худших игроков ЧМ-2018 по версии Whoscored

    Статистический портал Whoscored включил защитника сборной России Федора Кудряшова в команду худших игроков ЧМ-2018. Средний рейтинг игрока – 6,13.

    На турнире Кудряшов провел четыре матча.

    Полностью сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Давид Де Хеа (Испания);

    Защитники: Фeдор Кудряшов (Россия), Николас Тальяфико (Аргентина), Виктор Линделеф (Швеция), Эдсон Альварес (Мексика);

    Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско (Бельгия), Макото Хасебе (Япония), Себастьян Ларссон (Швеция), Бернарду Силва (Португалия);

    Нападающие: Гонсалу Гедеш (Португалия), Рахим Стерлинг (Англия).

    Источник: Whoscored

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    20.07.2018 11:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +190

      Konb48 21 июля 2018, 11:10

      Мне кажется, это сборная из тех, кто вышел из группы, иначе где игроки команд, которые оказались на дне. И да, как по мне, так Смольников хуже Кудряшова играл.

      0
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      Рейтинг: +1819

      gor77 20 июля 2018, 19:49

      Посмотрел сайт, откуда скопировали информацию.
      "О нас:
      Команда WhoScored.com состоит из преданных своему делу футбольных аналитиков и специально подготовленных программных разработчиков, и находится в центре Лондона. Мы берем на себя ответственность за предоставление Вам уникального и ценного контента о всеми нами любимом виде спорта."
      В общем, там одни программисты и аналитики, которых собственно футбол ваабще не интересует. ((((
      Цифры, цыфры и всё!
      Будет время, посмотрите!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 18:43

      необъективный и ни чем не обоснованный рейтинг, такой может составить кто хочешь. здесь есть те кто сыграл пусть не круто но и не плохо, зато нет тех кто провалил весь ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 июля 2018, 16:53

      Дичь какая-то, Кудряшов играл стабильно нормально!

      А вот почему в сборной нет никого из Саудовской Аравии, Перу, Панамы, Южной Кореи?
      Это типа толерантность такая, что нельзя самых слабых называть самыми слабыми?
      Грош цена этим рейтингам тогда.

      4
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Обер-КанцлерЪ 20 июля 2018, 23:43

      Все перечисленные игроки из сборных. которые вышли в плей-офф.

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 июля 2018, 16:48

      А вот такие "сборные" те, кто их составляет, никому не нужны. Никому. Стыдно за организаторов этого рейтинга.

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 16:46

      Не сказал бы что Кудряшов, один из худших и каким образом он попал в эту сборную.

      5
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 20 июля 2018, 13:01

      Может вместо Смолова по ошибке вписали Кудряшова, оба ведь Фёдоры ?!
      PS Как в присказке: "Федот, да не тот"

      6
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июля 2018, 12:15

      Эта сборная - полная херня, а Фёдор Кудряшов сильный игрок, боец, таких надёжных мало.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 июля 2018, 12:15

      Ну если кто и заслужил так это продажный Смольников

      2
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      Рейтинг: +11821

      igo123 > giluxa1963 20 июля 2018, 15:24

      а почему продажный???

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 июля 2018, 12:13

      Но хуже Кудряшова может быть только Гранат, тот вообще нулевый.

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