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    Кришито: «Игра сборной России на ЧМ-2018 стала сюрпризом для всех»

    Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата мира-2018. Итальянец признался, что его удивила игра сборной России.

    — Как вам чемпионат мира в России? Смотрели?

    — Да, смотрел. Хочу сказать, что сборная России сыграла очень хорошо — немного не повезло в серии пенальти, но играли вы здорово. А так Франция очень хорошая команда, у них лучшие футболисты, и поэтому они стали чемпионами.

    — Стала ли игра сборной России сюрпризом для вас?

    — Да! Думаю, это стало большим сюрпризом вообще для всех. Никто такого не ожидал от России. Четвертьфинал и отличная игра против Хорватии! А пенальти — лотерея, можешь выиграть, а можешь и проиграть.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.07.2018 00:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 09:27

      чего она всех удивила? игры не было, а результат кое какой получился вот и все да отдельные игроки удивили скорее только два Черышев да отчасти своим рвением Дзюба а остальные как сыграли как обычно

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Garrincha58 18 июля 2018, 09:49

      Результатом и физикой, про качество игры и разговора нет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 07:18

      Миммо, слушай, сам удивляюсь...)))

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