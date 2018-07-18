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  • Кришито: «Игра сборной России на ЧМ-2018 стала сюрпризом для всех»

Кришито: «Игра сборной России на ЧМ-2018 стала сюрпризом для всех»

18 июля 2018, 00:11
3

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата мира-2018. Итальянец признался, что его удивила игра сборной России.

— Как вам чемпионат мира в России? Смотрели?

— Да, смотрел. Хочу сказать, что сборная России сыграла очень хорошо — немного не повезло в серии пенальти, но играли вы здорово. А так Франция очень хорошая команда, у них лучшие футболисты, и поэтому они стали чемпионами.

— Стала ли игра сборной России сюрпризом для вас?

— Да! Думаю, это стало большим сюрпризом вообще для всех. Никто такого не ожидал от России. Четвертьфинал и отличная игра против Хорватии! А пенальти — лотерея, можешь выиграть, а можешь и проиграть.

Источник: ФК «Зенит»
Зенит Дженоа Кришито Доменико
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1531887515
Миммо, слушай, сам удивляюсь...)))
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Garrincha58
1531895248
чего она всех удивила? игры не было, а результат кое какой получился вот и все да отдельные игроки удивили скорее только два Черышев да отчасти своим рвением Дзюба а остальные как сыграли как обычно
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