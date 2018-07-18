Кришито: «Игра сборной России на ЧМ-2018 стала сюрпризом для всех»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата мира-2018. Итальянец признался, что его удивила игра сборной России.

— Как вам чемпионат мира в России? Смотрели?

— Да, смотрел. Хочу сказать, что сборная России сыграла очень хорошо — немного не повезло в серии пенальти, но играли вы здорово. А так Франция очень хорошая команда, у них лучшие футболисты, и поэтому они стали чемпионами.

— Стала ли игра сборной России сюрпризом для вас?

— Да! Думаю, это стало большим сюрпризом вообще для всех. Никто такого не ожидал от России. Четвертьфинал и отличная игра против Хорватии! А пенальти — лотерея, можешь выиграть, а можешь и проиграть.