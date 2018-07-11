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    Билялетдинов: «Англия – самая сбалансированная команда на ЧМ-2018»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что во втором полуфинальном матче чемпионата мира-2018 будет болеть за Англию.

    «Кому отдаю предпочтение в этом матче? Конечно, Англии. У них самая сбалансированная команда на ЧМ-2018. Они хороши как в обороне, так и в атаке. И у них нет спадов. А хорваты одну игру проведут сильно, вторую – слабо. Не вижу у них стабильности.

    Обе команды физически сильные. Почти все ребята крепкие, высокие. Но англичане надежнее и спокойнее. Хорватам немножко не хватает хладнокровия. Посмотрим, как все получится. Может, опять серия пенальти будет, и в ней все и решится. Это возможно.

    Англичане чересчур зависят от Кейна? Нет. Кейн – наконечник. Он много забивает, согласен. Но все же он в определенной степени зависимый нападающий. Для него важно, чтобы полузащита была сильной и мобильной. У Англии она такая. Лингард, Стерлинг, Деле Алли – эти ребята умеют создавать моменты. И играть быстро», – считает Билялетдинов.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия пройдет в среду, 11 июля в столичных «Лужниках» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Единственный игрок РФПЛ в полуфинале ЧМ-2018

    Источник: «Российская газета»

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    11.07.2018 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 11 июля 2018, 10:05

      Любая команда смотрится сбалансированной пока она не встречается с сильным соперником !

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