Стоунс – о Колумбии: «Возможно, это самая грязная команда, с которой я когда-либо играл»

Защитник сборной Англии Джон Стоунс поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ против Колумбии (1:1; 4:3 по пенальти).

«Игра была очень странной. Возможно, это самая грязная команда, с которой я когда-либо играл. Когда мы получили право бить пенальти, они окружили судью, даже толкали его. Удар головой, думаю, вы все видели. И было много прочего, о чем вы не слышали.

Много всяких вещей, о которых обычно не слышат болельщики. Но мы показали характер и сохранили головы холодными и не позволили втянуть себя в такую игру», – сказал Стоунс.

В субботу англичане сыграют в 1/4 финала ЧМ против Швеции.

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