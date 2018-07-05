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  • Стоунс – о Колумбии: «Возможно, это самая грязная команда, с которой я когда-либо играл»

Стоунс – о Колумбии: «Возможно, это самая грязная команда, с которой я когда-либо играл»

5 июля 2018, 19:28
11

Защитник сборной Англии Джон Стоунс поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ против Колумбии (1:1; 4:3 по пенальти).

«Игра была очень странной. Возможно, это самая грязная команда, с которой я когда-либо играл. Когда мы получили право бить пенальти, они окружили судью, даже толкали его. Удар головой, думаю, вы все видели. И было много прочего, о чем вы не слышали.

Много всяких вещей, о которых обычно не слышат болельщики. Но мы показали характер и сохранили головы холодными и не позволили втянуть себя в такую игру», – сказал Стоунс.

В субботу англичане сыграют в 1/4 финала ЧМ против Швеции.

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Источник: Skysports
Чемпионат мира Колумбия Англия Стоунз Джон
Комментарии (11)
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shinnik
1530808928
"Правь, Британия!")) Шведами не подавитесь..
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Dmitriy 71
1530813723
Англия - симулянты и нытики. Стыдоба. Смотреть было противно. Был удивлен реакцией Генича. Как можно отзываться об этих .... нормально. Да и судья, просто ***** продажная все спорное свистел в сторону уродов и горчичников штук 5 этим м... кам не дал.
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bumer_moscow
1530813935
Чушь
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Blossiya
1530814523
И он прав. считаю одним из важных достижений сборной Англии - что они сохраняли спокойствие и не втянули себя в латиноамериканские базарные страсти на поле. 4 минуты ожидания Кейна перед пенальти - это невиданное дело. Пережить птичий базар - дорогого стоит, когда все нервы натянуты.
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KOLBIS
1530815586
Чья бы корова мычала...
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nailvakh
1530815945
я играл против студентов из Коста-Рики, точно такие же ребята. На том турнире у них конфликты со всеми командами были из-за этого. Да что далеко ходить - Аргентина против Хорватов и против Французов довольно подло играла, без достоинства.
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Victor.Vings
1530820370
Зато Латиносы мужики, а Англичане притваряются как бабы подлые людишки, в половине войн Англосаксы виноваты подстрекают других а сами прячутся чуть что!!
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спанчес
1530863119
англия пипец чистая команда
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Отчаянный Пердун
1530863204
Это ты ещё простив Англии не играл!!!
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zigbert
1530878484
Судье действительно пришлось не легко в этом матче.
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