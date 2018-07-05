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    Стоунс – о Колумбии: «Возможно, это самая грязная команда, с которой я когда-либо играл»

    Защитник сборной Англии Джон Стоунс поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ против Колумбии (1:1; 4:3 по пенальти).

    «Игра была очень странной. Возможно, это самая грязная команда, с которой я когда-либо играл. Когда мы получили право бить пенальти, они окружили судью, даже толкали его. Удар головой, думаю, вы все видели. И было много прочего, о чем вы не слышали.

    Много всяких вещей, о которых обычно не слышат болельщики. Но мы показали характер и сохранили головы холодными и не позволили втянуть себя в такую игру», – сказал Стоунс.

    В субботу англичане сыграют в 1/4 финала ЧМ против Швеции.

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    Источник: Skysports

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    05.07.2018 19:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 15:01

      Судье действительно пришлось не легко в этом матче.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 июля 2018, 10:46

      Это ты ещё простив Англии не играл!!!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 10:45

      англия пипец чистая команда

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 5 июля 2018, 22:52

      Зато Латиносы мужики, а Англичане притваряются как бабы подлые людишки, в половине войн Англосаксы виноваты подстрекают других а сами прячутся чуть что!!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Victor.Vings 6 июля 2018, 10:45

      ты о неймаре?

      0
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 5 июля 2018, 21:39

      я играл против студентов из Коста-Рики, точно такие же ребята. На том турнире у них конфликты со всеми командами были из-за этого. Да что далеко ходить - Аргентина против Хорватов и против Французов довольно подло играла, без достоинства.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 21:33

      Чья бы корова мычала...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 5 июля 2018, 21:15

      И он прав. считаю одним из важных достижений сборной Англии - что они сохраняли спокойствие и не втянули себя в латиноамериканские базарные страсти на поле. 4 минуты ожидания Кейна перед пенальти - это невиданное дело. Пережить птичий базар - дорогого стоит, когда все нервы натянуты.

      4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 июля 2018, 21:05

      Чушь

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 5 июля 2018, 21:02

      Англия - симулянты и нытики. Стыдоба. Смотреть было противно. Был удивлен реакцией Генича. Как можно отзываться об этих .... нормально. Да и судья, просто ***** продажная все спорное свистел в сторону уродов и горчичников штук 5 этим м... кам не дал.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июля 2018, 19:42

      "Правь, Британия!"))

      Шведами не подавитесь..

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