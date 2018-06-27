Пять клубов Италии и Англии поборются за Ковачича

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич следующий сезон может начать в составе другого клуба.

Футболист привлек к себе внимание со стороны клубов Италии и Англии. В услугах 24-летнего хорвата заинтересованы «Интер», «Рома», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сам игрок ранее заявлял, что готов сменить команду ради получения стабильного места в основном составе.

Ковачич выступает за «Реал» с 2015 года. За это время он выходил на поле в Примере 37 раз. Хорват перешел в «Реал» из «Интера» за 35 миллионов евро.