Президент РФПЛ: «Для России в 1/8 предпочтительнее Португалия»

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о настрое игроков сборной России перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем, в котором будет разыграно первое место в группе А.

«Я был на тренировке сборной России и лично видел, что у ребят боевой настрой на игру с Уругваем. Уверен, что наша команда не будет закрываться в грядущей встрече.

Сборная должна показать свой футбол, которым она радует нас на домашнем мундиале. Нас ждет непростая, но очень интересная игра.

Испания и Португалия – очень сильные сборные, которые добивались успехов на международной арене в последние годы. Конечно, не стоит пока списывать со счетов и Иран, у них тоже не слабая команда. Россия в прошлом году имела опыт игры с ними в контрольном матче и лично убедилась в этом.

Но если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 предпочтительнее было бы попасть на вторых. Хотя всем понятно, что португальцы очень сильная команда», – считает Прядкин.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия пройдет в Самаре в понедельник, 26 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.