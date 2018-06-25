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    Президент РФПЛ: «Для России в 1/8 предпочтительнее Португалия»

    Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о настрое игроков сборной России перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем, в котором будет разыграно первое место в группе А.

    «Я был на тренировке сборной России и лично видел, что у ребят боевой настрой на игру с Уругваем. Уверен, что наша команда не будет закрываться в грядущей встрече.

    Сборная должна показать свой футбол, которым она радует нас на домашнем мундиале. Нас ждет непростая, но очень интересная игра.

    Испания и Португалия – очень сильные сборные, которые добивались успехов на международной арене в последние годы. Конечно, не стоит пока списывать со счетов и Иран, у них тоже не слабая команда. Россия в прошлом году имела опыт игры с ними в контрольном матче и лично убедилась в этом.

    Но если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 предпочтительнее было бы попасть на вторых. Хотя всем понятно, что португальцы очень сильная команда», – считает Прядкин.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия пройдет в Самаре в понедельник, 26 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    25.06.2018 08:32
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 13:19

      Пока Иран не потерял свой шанс шанс его нельзя сбрасывать со счетов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:52

      ЧМ - это время футбольных чудес, поэтому посмотрим какой сюрприз нас ожидает в 1/8 :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 июня 2018, 10:33

      Вообще в стране понедельник 25 июня, а у кого-то понедельник
      уже 26 июня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 июня 2018, 10:26

      самый лучший вариант иран

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 25 июня 2018, 09:16

      что то мне подсказывает, что чудеса на этом чемпионате еще не закончились и мы выйдем на иран

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2018, 08:57

      какое умнейшее умозаключение господина прыдкина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 08:50

      Чтобы куда-то попадать, надо хорошо целиться... А здесь надо играть, предпочтения лучше оставить на кухне за столом. Какой бы соперник не достался в 1/8 финала с ним надо играть не с дрожащими коленями. Показать достойную игру за которую не будет стыдно при любом результате.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 25 июня 2018, 08:42

      Лучше на Иран ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Шумаххер 25 июня 2018, 08:56

      лучше бы немцы мы бы им показали 43-й г.

      2
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 25 июня 2018, 08:36

      Сегодня игра будет вялой( жара) и мирной на ничью.
      Предугадать соперников в одной восьмой невозможно.
      Уругваю убиваться не с руки, нашим желательно не проиграть.
      На мой вкус для любой команды обыграть Португалию на момент
      труднее, чем Испанию.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 июня 2018, 08:35

      Или на Иран. Тут как третий тур сложится. Ну и наш матч, само собой.

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