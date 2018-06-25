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  • Президент РФПЛ: «Для России в 1/8 предпочтительнее Португалия»

Президент РФПЛ: «Для России в 1/8 предпочтительнее Португалия»

25 июня 2018, 08:32
11

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о настрое игроков сборной России перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем, в котором будет разыграно первое место в группе А.

«Я был на тренировке сборной России и лично видел, что у ребят боевой настрой на игру с Уругваем. Уверен, что наша команда не будет закрываться в грядущей встрече.

Сборная должна показать свой футбол, которым она радует нас на домашнем мундиале. Нас ждет непростая, но очень интересная игра.

Испания и Португалия – очень сильные сборные, которые добивались успехов на международной арене в последние годы. Конечно, не стоит пока списывать со счетов и Иран, у них тоже не слабая команда. Россия в прошлом году имела опыт игры с ними в контрольном матче и лично убедилась в этом.

Но если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 предпочтительнее было бы попасть на вторых. Хотя всем понятно, что португальцы очень сильная команда», – считает Прядкин.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия пройдет в Самаре в понедельник, 26 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Испания Португалия Уругвай Иран Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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bset
1529904926
Или на Иран. Тут как третий тур сложится. Ну и наш матч, само собой.
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ROMAN63new
1529904971
Сегодня игра будет вялой( жара) и мирной на ничью. Предугадать соперников в одной восьмой невозможно. Уругваю убиваться не с руки, нашим желательно не проиграть. На мой вкус для любой команды обыграть Португалию на момент труднее, чем Испанию.
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Шумаххер
1529905328
Лучше на Иран ))
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Рубик Докоян
1529905847
Чтобы куда-то попадать, надо хорошо целиться... А здесь надо играть, предпочтения лучше оставить на кухне за столом. Какой бы соперник не достался в 1/8 финала с ним надо играть не с дрожащими коленями. Показать достойную игру за которую не будет стыдно при любом результате.
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Garrincha58
1529906269
какое умнейшее умозаключение господина прыдкина
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529907396
что то мне подсказывает, что чудеса на этом чемпионате еще не закончились и мы выйдем на иран
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Igor Belousov
1529911599
самый лучший вариант иран
Ответить
vladimir-7
1529912000
Вообще в стране понедельник 25 июня, а у кого-то понедельник уже 26 июня.
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OfaZavr
1529920350
ЧМ - это время футбольных чудес, поэтому посмотрим какой сюрприз нас ожидает в 1/8 :)
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zigbert
1529921956
Пока Иран не потерял свой шанс шанс его нельзя сбрасывать со счетов.
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