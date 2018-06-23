Дрогба: «Чемпионат мира-2018 выиграет Бельгия»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал сборную Бельгии главным фаворитом чемпионата мира-2018 в России.

«Если говорить о фаворитах чемпионата мира, то я поставлю на Бельгию. Думаю они выиграют чемпионат мира-2018. Про эту команду никто много не говорит, но Лукаку, Де Брюйне, Компани, Азар – это большие футболисты. У меня в этой команде очень много друзей, поэтому я болею за эту сборную», – сказал Дрогба.

Соперники сборной Бельгии по групповому этапу ЧМ-2018 – Англия, Тунис и Панама.