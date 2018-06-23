Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дрогба: «Чемпионат мира-2018 выиграет Бельгия»

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал сборную Бельгии главным фаворитом чемпионата мира-2018 в России.

    «Если говорить о фаворитах чемпионата мира, то я поставлю на Бельгию. Думаю они выиграют чемпионат мира-2018. Про эту команду никто много не говорит, но Лукаку, Де Брюйне, Компани, Азар – это большие футболисты. У меня в этой команде очень много друзей, поэтому я болею за эту сборную», – сказал Дрогба.

    Соперники сборной Бельгии по групповому этапу ЧМ-2018 – Англия, Тунис и Панама.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2018 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:44

      А почему бы и нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 12:52

      в полуфинал думаю выйдут ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 12:33

      а я уже две недели говорю везде в том числе и на этом сайте, что бельгия- чемпион мира 2018

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 23 июня 2018, 12:33

      шарит дрогба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 12:09

      А мне кажется,что Хорватия,судя по игре,а у Бельгии была только Панама,посмотрим...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > KOLBIS 23 июня 2018, 12:33

      а ты посмотри отбор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      напишу просто 23 июня 2018, 10:34

      держите наркомана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:03

      авансы штука хорошая,я на них в Евро-2016 тоже ставил...и шо???

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11