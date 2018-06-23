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    Муса: «Лионель Мусса? Спасибо за комплимент»

    Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса поделился мнением о сравнениях с форвардом Аргентины Лионелем Месси.

    – Если ли желание забить лично аргентинцам? Превзойти в дуэли Месси?

    – Да, конечно. Забить Аргентине не так будет трудно, если я на это настроюсь. Мы должны подготовиться изо всех сил. С Аргентиной будет игра смерти. Надо подготовиться.

    – Все говорят о Лионеле Мусса?

    – Спасибо за комплимент. В Бразилии я забил четыре гола, за «Лестер» я забил против Месси. Может еще ему забью.

    На данный момент в активе Мусы на ЧМ-2018 – два гола, у Месси – ноль.

    Муса зажигает на ЧМ, но до сих пор ищет клуб

    Источник: Rusfootball.info

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    23.06.2018 07:11
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