Муса: «Лионель Мусса? Спасибо за комплимент»

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса поделился мнением о сравнениях с форвардом Аргентины Лионелем Месси.

– Если ли желание забить лично аргентинцам? Превзойти в дуэли Месси?

– Да, конечно. Забить Аргентине не так будет трудно, если я на это настроюсь. Мы должны подготовиться изо всех сил. С Аргентиной будет игра смерти. Надо подготовиться.

– Все говорят о Лионеле Мусса?

– Спасибо за комплимент. В Бразилии я забил четыре гола, за «Лестер» я забил против Месси. Может еще ему забью.

На данный момент в активе Мусы на ЧМ-2018 – два гола, у Месси – ноль.

Муса зажигает на ЧМ, но до сих пор ищет клуб