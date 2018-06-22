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    ЧМ-2018. Нигерия обыграла Исландию и вышла на второе место в группе D

    В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Нигерии в Волгограде победила Исландию – 2:0.

    Дубль в составе хозяев сделал нападающий Ахмед Муса. Пенальти не забил полузащитник гостей Гильфи Сигурдссон.

    Нигерия поднялась на второе место в группе D.

    Чемпионат мира. Группово этап. Группа D, 2-й тур

    Нигерия – Исландия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Муса, 49; 2:0 – Муса, 75.

    Нигерия: Узохо, Идову (Эбуехи, 46), Троост-Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеначо (Игало, 85).

    Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон (Ингасон, 65), Арнасон, Магнуссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 71).

    Предупреждения: Идову, 44 – нет.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 19:55
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:17

      не ожидал от нигерийцев такой прыти, молодцы. а то что Муса дубль сделал вдвойне порадовала эта игра)

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:32

      Второй тайм для исландцев стал непосильным, нигерийцы перебегали их.

      2
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      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:05

      Если дeлаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 июня 2018, 21:03

      Теперь Мусе надо Аргентине затащить, и велком плей офф))

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 22 июня 2018, 20:55

      Я очень горд что этот худенький пацан всему научился у нас в Рфпл.и ещё больше горд что он играл именно за ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 22 июня 2018, 20:50

      В данном раскладе Нигерии что бы выйти из группы надо с играть в ничью,и только от них самих зависит выход!!! Считаю что только они заслуживают 2 место!!!! А Аргентина со своей игрой не достойна идти дальше,я за красивый футбол!!!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > sobaka120982 22 июня 2018, 21:01

      ничья уже не зазорно, надо Аргентину побеждать!

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 22 июня 2018, 20:41

      Заслуженно.

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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 22 июня 2018, 20:36

      Причем - заслуженно!

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      Рейтинг: +121

      rashidinho 22 июня 2018, 20:32

      это супер реальная возможность для Аргентины выйти из группы обыграв Нигерийцев, но это еще не точно. Хорваты лучше Исландцев на голову. Но что творится с Аргентиной??? Это уму не поддается, такой подбор игроков и ничего не получается. Пусть пройдет достойнейший.

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      Рейтинг: +67324

      portero > rashidinho 22 июня 2018, 20:37

      конечно! теперь всё от них зависит.
      сдюжат ли ведь давно команда не играла на отлично

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 июня 2018, 20:26

      Ахмедка просто молодчина! Сделал таки результат!Исландцы же просто задохнулись.Видно было что жара их просто убивает.+36 в тени весь день и большая влажность оказалась для них губительной.Ситуация в группе просто жесть.Каждая из оставшихся трёх команд может пробиться дальше.Интрига закручена,осталось дождаться развязки...

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