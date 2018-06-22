ЧМ-2018. Нигерия обыграла Исландию и вышла на второе место в группе D

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Нигерии в Волгограде победила Исландию – 2:0.
Дубль в составе хозяев сделал нападающий Ахмед Муса. Пенальти не забил полузащитник гостей Гильфи Сигурдссон.
Нигерия поднялась на второе место в группе D.
Чемпионат мира. Группово этап. Группа D, 2-й тур
Нигерия – Исландия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Муса, 49; 2:0 – Муса, 75.
Нигерия: Узохо, Идову (Эбуехи, 46), Троост-Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеначо (Игало, 85).
Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон (Ингасон, 65), Арнасон, Магнуссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 71).
Предупреждения: Идову, 44 – нет.
Календарь чемпионата мира-2018
Источник: Бомбардир.ру