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  • ЧМ-2018. Нигерия обыграла Исландию и вышла на второе место в группе D

ЧМ-2018. Нигерия обыграла Исландию и вышла на второе место в группе D

22 июня 2018, 19:55
36

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Нигерии в Волгограде победила Исландию – 2:0.

Дубль в составе хозяев сделал нападающий Ахмед Муса. Пенальти не забил полузащитник гостей Гильфи Сигурдссон.

Нигерия поднялась на второе место в группе D.

Чемпионат мира. Группово этап. Группа D, 2-й тур

Нигерия – Исландия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Муса, 49; 2:0 – Муса, 75.

Нигерия: Узохо, Идову (Эбуехи, 46), Троост-Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеначо (Игало, 85).

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон (Ингасон, 65), Арнасон, Магнуссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 71).

Предупреждения: Идову, 44 – нет.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Нигерия Исландия
Комментарии (36)
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Army_Fan
1529686764
Муса красава, а Нигерия в следующем матче с Аргентиной костьми ляжет перед воротами, но ничью вырвут, а может и выиграют вовсе, одну контратаку проведут и все
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Файдаэн
1529686890
Хорваты значит гарантированно первые. Могут дать Исландцам себя обыграть, тогда аргентине хана в любом случае.
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Мары
1529686943
У Аргентины есть шанс.
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Рубик Докоян
1529686983
Второй гол Мусы просто шедевр, исполнил хладнокровно, с выдержкой и технично.
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insider_retro
1529687232
Нигерийцы перебегали и переиграли, а Муса, в крайней игре в группе может потягаться с Месси в бомбардирских способностях!..)) Пока, Муса предпочтительней!!..))
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BAIv
1529687510
Муса подарил Аргентине надежду на выход в следующий этап. теперь всё в ногах аргентинцев, последний шанс....
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VVM1964
1529689230
Хорваты могут смело сливать Исладцам и тогда шансы на вылет Аргентины увеличиваются , только не знаю у кого сколько ж.к.
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dugniks67
1529690706
Если дeлаете ставки -> stavki.webtalk.ru
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zigbert
1529695936
Второй тайм для исландцев стал непосильным, нигерийцы перебегали их.
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OfaZavr
1529741852
не ожидал от нигерийцев такой прыти, молодцы. а то что Муса дубль сделал вдвойне порадовала эта игра)
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