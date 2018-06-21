Канте – о матче с Перу: «Франции важно добиться победы»

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте рассчитывает на победу в предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Перу.

«Для меня главное – это чтобы команда добилась победы. Нам очень важно заработать в предстоящей встрече три очка.

Мы потратили много сил для того, чтобы попасть на чемпионат мира. Сейчас я ощущаю большую гордость. Приехать в России на этот чемпионат мира было крайне приятно», – заявил Канте.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Франция – Перу состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.