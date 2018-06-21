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    Канте – о матче с Перу: «Франции важно добиться победы»

    Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте рассчитывает на победу в предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Перу.

    «Для меня главное – это чтобы команда добилась победы. Нам очень важно заработать в предстоящей встрече три очка.

    Мы потратили много сил для того, чтобы попасть на чемпионат мира. Сейчас я ощущаю большую гордость. Приехать в России на этот чемпионат мира было крайне приятно», – заявил Канте.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Франция – Перу состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    21.06.2018 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 июня 2018, 12:59

      Перу Перу Перу вперёд вперёд вперёд!

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