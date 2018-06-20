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    УЕФА намерен исключить «Милан» из Лиги Европы

    «Милан» будет исключен УЕФА из Лиги Европы из-за нарушения финансового фэир-плей, сообщает Sky Sports.

    Руководство итальянского клуба на днях представило очередной вариант соглашения по урегулированию ситуации, но он был отклонен организацией. В УЕФА с недоверием относится к китайскому владельцу «Милана», имеющему сомнительную репутацию в мировом бизнесе.

    «Милан» готов подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне в случае отстранения от еврокубков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 11:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 20:10

      Возможно если бы был владелец клуба итальянец,проблем было бы меньше.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июня 2018, 16:13

      "Недоверие" и "сомнительная репутация" - я чёт не помню, чтобы это считалось за официальные экономические термины, да и в суде на такую лабуду никто не клюнет))
      Доказательства реальных нарушений, я так понимаю, есть, на этом и остановимся. Значит должно быть и наказание. Но это не отменяет того факта, что ФФП имеет кучу лазеек, и за грехи руководителей клуба страдают-то по факту болельщики и футболисты. Это бред.
      Думаю, что исключение Милана из еврокубков более чем реально. От былой славы клуба остались лишь блёклые воспоминания. Никакой трагедии из этого никто в мире делать не будет.

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 июня 2018, 12:44

      Милан постоянный участник ЛЧ был и фаворитом, получал большие деньги за продажи футболок и тд, ПСЖ - боролся за ЛЕ в Лиге 1 и покупает на сумму больше того же Реала... ФФП можно легко нагнуть с хорошим юристом спортивным, ссылаться всем командам на ПСЖ и всё, там делать расчёты и ставить УЕФА в нехорошее положение...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 июня 2018, 12:02

      Не исключат. По той же самой причине УЕФА уже второй год хочет ПСЖ исключить. Но в итоге всегда находятся какие-то причины, которые позволяют оставить французский клуб в Лиге чемпионов, закрывая глаза на нарушение финансового фэир-плей.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июня 2018, 11:37

      зато у ПСЖ все в порядке

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