УЕФА намерен исключить «Милан» из Лиги Европы

«Милан» будет исключен УЕФА из Лиги Европы из-за нарушения финансового фэир-плей, сообщает Sky Sports.

Руководство итальянского клуба на днях представило очередной вариант соглашения по урегулированию ситуации, но он был отклонен организацией. В УЕФА с недоверием относится к китайскому владельцу «Милана», имеющему сомнительную репутацию в мировом бизнесе.

«Милан» готов подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне в случае отстранения от еврокубков.