Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018 в матче с Египтом

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Египта. Игра завершилась со счетом 3:1.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба установил сразу два рекорда чемпионата мира-2018, сообщает InStat.

Футболист 55 раз вступал в единоборства в этой встрече. Это лучший показатель за все проведенные матчи на чемпионате мира-2018. На втором месте по данному показателю находится нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао – 32.

Еще один рекорд – количество выигранных единоборств. На счету Дзюбы 23 таких из 55. Второй показатель у защитника сборной Уругвая Диего Година (19).