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Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018 в матче с Египтом

20 июня 2018, 10:14
27

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Египта. Игра завершилась со счетом 3:1.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба установил сразу два рекорда чемпионата мира-2018, сообщает InStat.

Футболист 55 раз вступал в единоборства в этой встрече. Это лучший показатель за все проведенные матчи на чемпионате мира-2018. На втором месте по данному показателю находится нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао – 32.

Еще один рекорд – количество выигранных единоборств. На счету Дзюбы 23 таких из 55. Второй показатель у защитника сборной Уругвая Диего Година (19).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Годин Диего Фалькао Радамель
Комментарии (27)
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panmon
1529479463
Было заметно что он борется за двоих. Вот и доказательство
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OfaZavr
1529481595
Дзюба когда чувствует доверие и старается что-то доказать невероятно преображается) надеюсь так и продолжит.
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insider_retro
1529481786
Нормальный крупногабаритный неуступчивый грузун - пусть и дальше выгрызает инициативу и голы для команды, а рекорды и статистику для себя!!..))
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DSmoto
1529481999
так и игр в 2 раза больше провел, круто быть лидером пока другие не сыграли )
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prezent2017
1529482607
Надо Зениту это бревно в Арсенал уже лондонский загнать, миллионов за 50.
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Evgeniy32
1529484321
Все молодцы. Приятно, что ребята осознают ответственность и работают на все 100%.
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ZENIT-59
1529484828
Как бы Дзюбиньо мимо Зенита не проследовал прямиком в какой-нибудь европейский клуб.
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sochi-2013
1529488549
Так держать!
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САДЫЧОК
1529488608
Звездный час Дзюбы ! надолго ли ?...а игрочишко то средненький !...ну а об уровне сборной будем говорить после матча с Португалией или Испанией !
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Danjer
1529489588
Пистец...вы что такие злые??людиииии???радоваться надо,что у него получается,и тащит сборную...а вы засираете сидите...задроты пля!!!сами поди в жизни ничего не добились,зато все воспаляются,он вам лично что-то сделал????не люди,а свиньи!!!!!
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