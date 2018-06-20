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    Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018 в матче с Египтом

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Египта. Игра завершилась со счетом 3:1.

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба установил сразу два рекорда чемпионата мира-2018, сообщает InStat.

    Футболист 55 раз вступал в единоборства в этой встрече. Это лучший показатель за все проведенные матчи на чемпионате мира-2018. На втором месте по данному показателю находится нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао – 32.

    Еще один рекорд – количество выигранных единоборств. На счету Дзюбы 23 таких из 55. Второй показатель у защитника сборной Уругвая Диего Година (19).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 10:14
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 20 июня 2018, 17:14

      Пошла белая полоса в жизни.И пусть эта полоса продолжится долго-долго!!!

      3
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 20 июня 2018, 17:07

      самое интересное, что все обирали и его и сборную, как только сборная и Дзюба заиграли все сразу начали - красава, красавцы. да научитесь вы болеть как надо, это ваша страна, болейте за нее всегда независимо от результатов. сами себе противоречите.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:38

      Что ни день то рекорд.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 июня 2018, 14:55

      Артемка, давай, покажи всем на что способен...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2018, 14:02

      может стоит его продать может Зениту повезет и кто то предложит десятку за него,вот было бы здорово он ведь вернется и опять филонить будет стопудово

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 20 июня 2018, 13:13

      Пистец...вы что такие злые??людиииии???радоваться надо,что у него получается,и тащит сборную...а вы засираете сидите...задроты пля!!!сами поди в жизни ничего не добились,зато все воспаляются,он вам лично что-то сделал????не люди,а свиньи!!!!!

      6
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 июня 2018, 12:56

      Звездный час Дзюбы ! надолго ли ?...а игрочишко то средненький !...ну а об уровне сборной будем говорить после матча с Португалией или Испанией !

      -2
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      Рейтинг: +145

      Danjer > САДЫЧОК 20 июня 2018, 13:16

      Этот средний игрочишко...борется больше всех сборников,страется больше всех...и в чем он средненький...да за то что он бореться больше всех это уже достойно уважения!!!!!

      3
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 20 июня 2018, 12:55

      Так держать!

      5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 20 июня 2018, 11:53

      Как бы Дзюбиньо мимо Зенита не проследовал прямиком в какой-нибудь европейский клуб.

      5
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > ZENIT-59 20 июня 2018, 12:29

      Было бы здорово)

      5
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 20 июня 2018, 11:45

      Все молодцы. Приятно, что ребята осознают ответственность и работают на все 100%.

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