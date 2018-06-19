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ЧМ-2018. Польша проиграла Сенегалу

19 июня 2018, 19:54
20

Сенегал обыграл Польшу в матче 1-го тура группового этапа ЧМ со счетом 2:1.

На 37-й минуте защитник польской команды Тиаго Сионек забил в свои ворота. На 60-й минуте форварда Сенегала М’Байе Ньянг забил второй мяч в ворота Польши.

В концовке встречи поляки отыграли один мяч благодаря голу хавбека Гжегожа Крыховяка.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

Польша – Сенегал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сионек (в свои ворота), 37; 0:2 – Ньянг, 60; 1:2 – Крыховяк, 85.

Польша: Щесны, Паздан, Сионек, Пищек (Берешински, 83), Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски (Беднарек, 46), Зелински, Милик (Ковнацки, 73), Левандовски.

Сенегал: Х. Н’Диайе, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н’Диайе (Куяте, 87), Диуф (Н'Дойе, 62), Мане, Сарр, Ньянг (Конате, 75).

Предупреждения: Крыховяк, 12 – Сане, 49; Гуйе, 72.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Польша Сенегал
Комментарии (20)
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gor77
1529427374
Первый тур позади!!! А вот теперь всё начинается!!!! Ждём продолжение банкета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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САНЁК17
1529427438
я бы сказал,нацисты проиграли
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Kulima
1529427688
Кто бы мог подумать, что японцы и синегальцы возглавят группу! Теперь только всё начинается! Шикарно!
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Антибиотик
1529427823
Поляков всегда обыграть не просто, но очень приятно))) Отличная игра сенегальцев! Я доволен)))
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romvad
1529428266
Поляки сами себя обыграли.
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OfaZavr
1529428526
весьма неожиданный результат, как победа Японии над Колумбией, ЧМ продолжает удивлять и интриговать!
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shinnik
1529428691
Не моё..) Но,дополняя мелькнувшее в инете.. "Россия-не футбольная страна. Там лажают даже Германия.Бразилия,Колумбия,Польша..и..т.д.." А Италия,Голландия и США предпочли вообще не ехать... Ибо не.х... там ловить..)) Украина просто всё ,как всегда ,грамотно и заранее просчитала.. "Кули ехать,если Россия чемпион.."
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KARAT777
1529433386
поляки домой...
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prezent2017
1529440426
Поделом панам, слишком ********** стали.
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O-Z
1529445274
Не какой неожиданности нет! Заслуженно победил Сенегал. С какого перепуга фавориты Польша? Составы посмотрите внимательней У Сенегала в каждой линии есть опытные бойцы из сильных чемпионатов. А у Поляков один Левандовски.
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