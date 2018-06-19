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    ЧМ-2018. Польша проиграла Сенегалу

    Сенегал обыграл Польшу в матче 1-го тура группового этапа ЧМ со счетом 2:1.

    На 37-й минуте защитник польской команды Тиаго Сионек забил в свои ворота. На 60-й минуте форварда Сенегала М’Байе Ньянг забил второй мяч в ворота Польши.

    В концовке встречи поляки отыграли один мяч благодаря голу хавбека Гжегожа Крыховяка.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

    Польша – Сенегал – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сионек (в свои ворота), 37; 0:2 – Ньянг, 60; 1:2 – Крыховяк, 85.

    Польша: Щесны, Паздан, Сионек, Пищек (Берешински, 83), Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски (Беднарек, 46), Зелински, Милик (Ковнацки, 73), Левандовски.

    Сенегал: Х. Н’Диайе, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н’Диайе (Куяте, 87), Диуф (Н'Дойе, 62), Мане, Сарр, Ньянг (Конате, 75).

    Предупреждения: Крыховяк, 12 – Сане, 49; Гуйе, 72.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 19:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:51

      Микро сенсация.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 июня 2018, 12:34

      Чемодан, вокзал, Варшава!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      arok 20 июня 2018, 02:27

      С просёром, панове! Как я рад за Сенегал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июня 2018, 00:54

      Не какой неожиданности нет! Заслуженно победил Сенегал. С какого перепуга фавориты Польша? Составы посмотрите внимательней У Сенегала в каждой линии есть опытные бойцы из сильных чемпионатов. А у Поляков один Левандовски.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 23:33

      Поделом панам, слишком ********** стали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 19 июня 2018, 23:06

      Вот так поворот. Удивили. Так же как и Япония обыграли Колумбийцев.

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 19 июня 2018, 21:58

      Так держать поляки... больше нечего добавить!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 июня 2018, 21:36

      поляки домой...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 19 июня 2018, 21:08

      неожиданно

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      Рейтинг: +722

      Urry 19 июня 2018, 21:01

      Дожили

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