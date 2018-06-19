ЧМ-2018. Польша проиграла Сенегалу

Сенегал обыграл Польшу в матче 1-го тура группового этапа ЧМ со счетом 2:1.

На 37-й минуте защитник польской команды Тиаго Сионек забил в свои ворота. На 60-й минуте форварда Сенегала М’Байе Ньянг забил второй мяч в ворота Польши.

В концовке встречи поляки отыграли один мяч благодаря голу хавбека Гжегожа Крыховяка.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

Польша – Сенегал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сионек (в свои ворота), 37; 0:2 – Ньянг, 60; 1:2 – Крыховяк, 85.

Польша: Щесны, Паздан, Сионек, Пищек (Берешински, 83), Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски (Беднарек, 46), Зелински, Милик (Ковнацки, 73), Левандовски.

Сенегал: Х. Н’Диайе, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н’Диайе (Куяте, 87), Диуф (Н'Дойе, 62), Мане, Сарр, Ньянг (Конате, 75).

Предупреждения: Крыховяк, 12 – Сане, 49; Гуйе, 72.

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