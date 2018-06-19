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  • Куртуа: «Бельгия в обороне хороша, так что все будет нормально»

Куртуа: «Бельгия в обороне хороша, так что все будет нормально»

19 июня 2018, 10:54
1

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил игру в обороне своей команды, которая позволила сохранить ему ворота сухими в матче с Панамой.

«Время от времени у сборной Панамы были шансы выйти к нашим воротам три на два, но это было лишь дважды. У нас хорошо структурированная команда, поэтому, когда были опасные моменты, Эден Азар и Дрис Мертенс хорошо прикрывали меня, так что я чувствовал себя спокойно.

Шанс на подобные ситуации в будущих матчах могут быть всегда, но в обороне мы хороши, так что все будет нормально.

Мы здесь для того, чтобы играть и выигрывать», – сказал Куртуа.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Бельгия – Панама завершился со счетом 3:0.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Бельгия Панама Азар Эден Мертенс Дрис Куртуа Тибо
Комментарии (1)
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snaiper1989
1529396750
Хорошо отыграли, хоть и поздно забивать начали!!!
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