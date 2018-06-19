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    Куртуа: «Бельгия в обороне хороша, так что все будет нормально»

    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил игру в обороне своей команды, которая позволила сохранить ему ворота сухими в матче с Панамой.

    «Время от времени у сборной Панамы были шансы выйти к нашим воротам три на два, но это было лишь дважды. У нас хорошо структурированная команда, поэтому, когда были опасные моменты, Эден Азар и Дрис Мертенс хорошо прикрывали меня, так что я чувствовал себя спокойно.

    Шанс на подобные ситуации в будущих матчах могут быть всегда, но в обороне мы хороши, так что все будет нормально.

    Мы здесь для того, чтобы играть и выигрывать», – сказал Куртуа.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Бельгия – Панама завершился со счетом 3:0.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 19 июня 2018, 11:25

      Хорошо отыграли, хоть и поздно забивать начали!!!

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