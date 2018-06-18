Березуцкие не полетели с ЦСКА на сбор в Австрию

Братья настоящие болельщики, даже на работу не вышли из-за ЧМ .
Сегодня ЦСКА отправился в Австрию для подготовки к новому сезону. Сбор продлится до 30 июня.
С командой не полетели защитники Алексей и Василий Березуцкие.
Полностью список игроков, вылетевших в Австрию, выглядит так: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов.
Никита Чернов и Александр Макаров вылетят на сбор на день позже из-за защиты диплома.
Также с армейцами отправился восстанавливающийся от повреждения полузащитник Константин Кучаев.
Ряд футболистов, включая травмированного защитника Виктора Васина, присоединится к красно-синим уже в Австрии.