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Березуцкие не полетели с ЦСКА на сбор в Австрию

18 июня 2018, 12:59
20

Сегодня ЦСКА отправился в Австрию для подготовки к новому сезону. Сбор продлится до 30 июня.

С командой не полетели защитники Алексей и Василий Березуцкие.

Полностью список игроков, вылетевших в Австрию, выглядит так: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов.

Никита Чернов и Александр Макаров вылетят на сбор на день позже из-за защиты диплома.

Также с армейцами отправился восстанавливающийся от повреждения полузащитник Константин Кучаев.

Ряд футболистов, включая травмированного защитника Виктора Васина, присоединится к красно-синим уже в Австрии.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (20)
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Майор Дзагоев
1529316012
Неужели все?(
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giluxa1963
1529317604
уходит эпоха
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арейская
1529320652
Не хочу даже поверить в это, не представляю армейцев без братьев
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Рубик Докоян
1529321847
Ели ветераны в этом сезоне не будут играть, то вероятность продажи Головина возрастает, ибо срочно нужны деньги на покупку качественных и мастеровитых игроков им на замену.
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STAFOR13
1529322045
Игнашевич, Березуцские, Натхо, Вернблум, Муса, Миланов, возможно ещё и Головин уйдёт, -8 игроков... надеюсь Гинер перестанет обманывать болельщиков что денег нет, то 4 года в ЛЧ и других турнирах + спонсоры и тд, уже года так 2 деньги за стадион отбили, наверное на Месси копит...
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ruded
1529334163
братьев уже нечему учить - они как играющие тренера...
Ответить
vladimir-7
1529336465
Обсуждать состав команды ПФК ЦСКА можно только после официального сообщения клуба, а сейчас сообщили только о том, что на сборы вылетел названный состав. Трансферное окно открыто и руководство клуба занимается приобретением необходимых игроков, но осторожно, исходя из финансовых возможностях клуба. Нужно доверять Р.Бабаеву и Е.Гинеру.
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zezeq
1529340480
Парни, как там ваши ставочи? Пока вы просаживаете капусту на ставках ЧМ, на king-ball.ru ежедневно дают верняки! За три дня поднял полугодовалую зарплату. Короч думайте сами, решайте сами!
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Nerlinger
1529358533
0чень 0чень жаль
Ответить
77SAM
1529383393
Братья настоящие болельщики, даже на работу не вышли из-за ЧМ .
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