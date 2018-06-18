Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Березуцкие не полетели с ЦСКА на сбор в Австрию

    Сегодня ЦСКА отправился в Австрию для подготовки к новому сезону. Сбор продлится до 30 июня.

    С командой не полетели защитники Алексей и Василий Березуцкие.

    Полностью список игроков, вылетевших в Австрию, выглядит так: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов.

    Никита Чернов и Александр Макаров вылетят на сбор на день позже из-за защиты диплома.

    Также с армейцами отправился восстанавливающийся от повреждения полузащитник Константин Кучаев.

    Ряд футболистов, включая травмированного защитника Виктора Васина, присоединится к красно-синим уже в Австрии.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 19 июня 2018, 07:43

      Братья настоящие болельщики, даже на работу не вышли из-за ЧМ .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 июня 2018, 00:48

      0чень 0чень жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 20:59

      Не вечные же они ,когда то надо заканчивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      zezeq 18 июня 2018, 19:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Парни, как там ваши ставочи? Пока вы просаживаете капусту на ставках ЧМ, на king-ball.ru ежедневно дают верняки! За три дня поднял полугодовалую зарплату. Короч думайте сами, решайте сами!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 июня 2018, 18:41

      Обсуждать состав команды ПФК ЦСКА можно только после официального сообщения клуба, а сейчас сообщили только
      о том, что на сборы вылетел названный состав. Трансферное
      окно открыто и руководство клуба занимается приобретением
      необходимых игроков, но осторожно, исходя из финансовых
      возможностях клуба. Нужно доверять Р.Бабаеву и Е.Гинеру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 18 июня 2018, 18:02

      братьев уже нечему учить - они как играющие тренера...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ruded 18 июня 2018, 18:30

      ещё школу не закончили)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 18 июня 2018, 15:04

      Где официальное подтверждение, что березуцкие закончили карьеру??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 июня 2018, 14:40

      Игнашевич, Березуцские, Натхо, Вернблум, Муса, Миланов, возможно ещё и Головин уйдёт, -8 игроков... надеюсь Гинер перестанет обманывать болельщиков что денег нет, то 4 года в ЛЧ и других турнирах + спонсоры и тд, уже года так 2 деньги за стадион отбили, наверное на Месси копит...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +208

      Vladislaf > STAFOR13 18 июня 2018, 15:04

      За стадион ещё не один год платить, за ЦСКА числился долг 224 миллиона. С призовых от лч за эти годы вряд-ли много отблили, учитывая зп игроков и др. траты. Ещё с десяток лет платить придется, при условии что каждый год в лч надо будет выходить. А с такими потерями в составе это очень маловероятно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > STAFOR13 18 июня 2018, 17:40

      Денег у Гинера реально нет. Он не одинок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 14:37

      Ели ветераны в этом сезоне не будут играть, то вероятность продажи Головина возрастает, ибо срочно нужны деньги на покупку качественных и мастеровитых игроков им на замену.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 июня 2018, 14:17

      Не хочу даже поверить в это, не представляю армейцев без братьев

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11