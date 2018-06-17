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    Месси – о матче с Исландией: «Мне больно от незабитого пенальти»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Исландии (1:1).

    «Нереализованный пенальти? Это могло бы изменить сценарий игры. Это было нашим преимуществом.

    Очевидно, что мне больно от незабитого пенальти. Исландцы бы открылись, у нас бы появилось больше пространства. Я чувствую ответственность за то, что мы не взяли три очка. Я уверен, что гол с пенальти изменил бы все», – сказал Месси.

    Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

    Источник: Skysports

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    17.06.2018 19:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 июня 2018, 23:23

      Я вот только одного не понимаю, почему Месси постоянно бьёт пенальти в ответственный момент, если знает, что это не его, что часто промахивается. В этом нет ничего такого, чтобы передать право бить кому-то более удачливому.

      3
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Cules2013 18 июня 2018, 14:40

      Вот реально - тоже непонятно. ЗАЧЕМ?
      Хотя причина - в его уровне, статусе и боязни других игроков взять ответственность на себя.
      Я еще 4 года назад четко видел - они отдают мяч Месси, он бежит в нападение, а остальные - замедляются - ждут, чтоб Лео сам все сделал..

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:43

      Ничего Лео ,у тебя все впереди.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 июня 2018, 20:12

      Равняйся на кэпа Сербов или Португальцов, вот они настоящие тягачи своей команды

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      Рейтинг: -2

      esperado911 17 июня 2018, 20:06

      Месси конченый!!!!! Лох ****** распиаренный, без барселоны никто вообще он!!!! Чмо ****** бородатое в рот его *****, он у роналду сосать должен!!!!

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > esperado911 17 июня 2018, 20:11

      )))))) хаххаахаха месси в одичноку вывел аргентину за уши на этот чемп ! ему не в масть нырять как этот заднеприводный петушок кристина !

      2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > esperado911 17 июня 2018, 20:26

      Точно. Борода и у козла есть.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 18 июня 2018, 01:06

      Так сбрей ее что б на Месси не быть похожим.

      -1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Патронташ 18 июня 2018, 08:16

      А ты заведи. Вылитый меська будешь из стада.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 18 июня 2018, 11:26

      Хотя хоть сбривай, хоть не сбривай...Блеять на Месси в каждом посте о нем будешь в силу козлячей натуры.

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Патронташ 18 июня 2018, 12:26

      Слышь, козёл! Ты чего добебекался??? Не нравится - не читай! Я тебя, козла, забыл спросить! Критик нашёлся бородатый! Тебя вообще не трогают.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 18 июня 2018, 13:49

      Не льсти себе, чувырло малолетнее. Трогать ты можешь только подростковые прыщи на своей мордашке. Несешь тут всякую ахинею на Месси из-за комплекса детской неполноценности. Лучше лишний раз промолчи, глядишь и за умного сойдешь.

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Патронташ 18 июня 2018, 14:02

      Внучок, ты сиську иди пососи и не обсирайся по утрам, мессидрочер унылый. Пошел наи х.., там за умного сойдёшь. Хе-хе... Обтекай, чмо детсадовское...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 18 июня 2018, 14:18

      Молодец! Все что от больших пацанов во дворе узнал и на заборах прочитал- смело рассказал. От твоего "общения" малолеткой за версту разит.Ну ка выдай еще порцию брани у взрослых подслушанной.Мозгов у тебя только на это и хватает.

      -1
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      Рейтинг: +232

      Sterh > esperado911 18 июня 2018, 14:39

      Ну у тебя, существа, понятные фантазии - чтоб один мужик сосал у другого.
      Страшно было бы посмотреть даже на твои порно-запросы..))

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Патронташ 18 июня 2018, 15:21

      Побэкай ещё...классно бэкаешь. Потряси бородёнкой как твой кумир. Не пиши больше, обтекай потихоньку....пока, внучок.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 18 июня 2018, 15:26

      Иди с пацанами во дворе в футбол погоняй, а не бычки за старшими докуривай.Полезней для растущего организма.Вечером под одеялом не забудь у Месси на портрете глаза вырезать,школяр смешной.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 17 июня 2018, 20:03

      Лео, все наладится! Не кисни!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 июня 2018, 19:53

      ленька не переживай ! а вот немцы лохи )))))

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