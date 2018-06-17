Месси – о матче с Исландией: «Мне больно от незабитого пенальти»

Я вот только одного не понимаю, почему Месси постоянно бьёт пенальти в ответственный момент, если знает, что это не его, что часто промахивается. В этом нет ничего такого, чтобы передать право бить кому-то более удачливому.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Исландии (1:1).
«Нереализованный пенальти? Это могло бы изменить сценарий игры. Это было нашим преимуществом.
Очевидно, что мне больно от незабитого пенальти. Исландцы бы открылись, у нас бы появилось больше пространства. Я чувствую ответственность за то, что мы не взяли три очка. Я уверен, что гол с пенальти изменил бы все», – сказал Месси.
Месси, твори. Или Роналду станет величайшим