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    Дмитрий и Денис Черышевы – первые отец и сын, забивавшие за сборную России

    В первом матче чемпионата мира-2018 голом в чужие ворота отметился полузащитник сборной России Денис Черышев. Представитель «Вильярреала» оформил дубль.

    Таким образом оказалось, что Дмитрий и Денис Черышев стали первыми отцом и сыном, отличавшимся за нашу команду. В статистику берется не только постсоветское время, но и советское.

    Дмитрий Черышев забивал за сборную России в 1995 году.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 июня 2018, 23:55

      К сожалению, Черышев, как и Дзагоев, редко проводят несколько матчей подряд без травм. Талантливые, но хрупкие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 июня 2018, 23:42

      Трудовая династия!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      kif123kif 14 июня 2018, 23:16

      Григорий и Владимир Федотовы!!! Не забывайте!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kif123kif 14 июня 2018, 23:34

      Григорий Федотов за сборную СССР так ни разу и не сыграл.

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