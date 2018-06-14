Дмитрий и Денис Черышевы – первые отец и сын, забивавшие за сборную России

К сожалению, Черышев, как и Дзагоев, редко проводят несколько матчей подряд без травм. Талантливые, но хрупкие.
В первом матче чемпионата мира-2018 голом в чужие ворота отметился полузащитник сборной России Денис Черышев. Представитель «Вильярреала» оформил дубль.
Таким образом оказалось, что Дмитрий и Денис Черышев стали первыми отцом и сыном, отличавшимся за нашу команду. В статистику берется не только постсоветское время, но и советское.
Дмитрий Черышев забивал за сборную России в 1995 году.
Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая