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    Смолов в матчах с Австрией и Турцией проиграл 24 единоборства из 30

    Сборная России в преддверии чемпионата мира-2018 провела два товарищеских матча – против австрийцев (0:1) и против турок (1:1). Обратим внимание на статистику форварда нашей команды Федора Смолова.

    Нападающий вступил в единоборства 30 раз (включая оба матча), но выйти победителем сумел лишь в шести.

    Ранее Смолов заявил, что сыграл в товарищеских матчах хорошо.

    Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 08:07
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 10 июня 2018, 00:34

      Соккер ты хоть этими заголовками не порть настроение!

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 9 июня 2018, 17:20

      Будем надеяться, что была установка, поберечь себя от травмы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 16:12

      Если у нас будет такое нападение, ловить на ЧМ нам нечего.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 9 июня 2018, 14:38

      В Англию собрался, силы бережёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      andromend 9 июня 2018, 14:14

      Вступил в единоборство...
      -------------------------------------------------------
      Практически занимался не своим делом,если это не участие в прссинге соперника.
      Почему? Тут два варианта. Или трусливая тактика тренера заставляет его опускаться к своим воротам и заниматься отбором или нет партнера с кем можно было бы мяч разыграть у штрафной. Стас, выпуская на краю Самедова, а в нападении Смолова, просто исключает нормальную атаку. Федя на навесы просто не реагирует из за физданных, тут Дзюба уж нужен. А в пару к Феде хотя бы Миранчука надо было наигрывать.Да,что теперь то говорить. Я целый сезон плевался,когда Черчесов в Динамо тренером был с его убогой и примитивной схемой игры. Прорыв по флангу,навес, а там как получится. Но тогда хоть Кураньи в Динамо был и не только.

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > andromend 9 июня 2018, 17:21

      Черышева нужно ему в пару.

      2
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      Рейтинг: +520

      Boozman 9 июня 2018, 12:12

      И это надежда сборной России, которого якобы хотят видеть в Европе. Разве у кого-то ещё остались какие-нибудь вопросы?

      2
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      Рейтинг: +1320

      ruded 9 июня 2018, 11:33

      что за напы в сборной? Один - бил и бил, теперь - просто хорош на свой взгляд...

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 9 июня 2018, 11:22

      Дичь позорная

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2018, 11:15

      Так если ему вешают как Дзюбе, конечно он проиграет единоборства, ну не его это играть роль столба и скидывать мячи Дзагоеву.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 10:43

      ну вот а говорит сыграл хорошо. голов не забил, единоборства почти все проиграл...

      6
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      Рейтинг: +3795

      serppion > OfaZavr 9 июня 2018, 12:12

      Зато у него процент высокий!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > serppion 9 июня 2018, 17:04

      это да))

      1
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