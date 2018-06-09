Смолов в матчах с Австрией и Турцией проиграл 24 единоборства из 30

Соккер ты хоть этими заголовками не порть настроение!
Сборная России в преддверии чемпионата мира-2018 провела два товарищеских матча – против австрийцев (0:1) и против турок (1:1). Обратим внимание на статистику форварда нашей команды Федора Смолова.
Нападающий вступил в единоборства 30 раз (включая оба матча), но выйти победителем сумел лишь в шести.
Ранее Смолов заявил, что сыграл в товарищеских матчах хорошо.
Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех
Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало