Смолов в матчах с Австрией и Турцией проиграл 24 единоборства из 30

Сборная России в преддверии чемпионата мира-2018 провела два товарищеских матча – против австрийцев (0:1) и против турок (1:1). Обратим внимание на статистику форварда нашей команды Федора Смолова.

Нападающий вступил в единоборства 30 раз (включая оба матча), но выйти победителем сумел лишь в шести.

Ранее Смолов заявил, что сыграл в товарищеских матчах хорошо.

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