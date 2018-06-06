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    Против Бельгии за Египет с первых минут сыграет 45-летний Эль-Хадари

    Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Египта на товарищеский матч. Африканцы – соперники сборной России по групповому этапу чемпионата мира-2018.

    Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейерелд, Киман, Витсель, Де Брюйне, Менье, Э. Азар, Мертенс, Феррейра-Карраско, Лукаку.

    Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хезаги, Абдель-Шафи, Хамед, Эль-Ненни, Эль-Саид, Собхи, Вадра, Мохсен.

    Матч начнется в 21:45 по Москве на брюссельском стадионе «Руа Бодуэн».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Вратарю сборной Египта − 45 лет. Невероятный мужик!

    Источник: Twitter

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    06.06.2018 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 7 июня 2018, 07:25

      Я раньше лет 10 назад очень любил кубок Африки наций смотреть и хорошо его помню, т.к Египет там рвал всех, но то что он ещё играет....я перестал себя чувствовать старым))))

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 6 июня 2018, 21:30

      ...который на ЧМ сыграет в 45 раз лучше, чем Акинфеев.

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