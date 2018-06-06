Против Бельгии за Египет с первых минут сыграет 45-летний Эль-Хадари

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Египта на товарищеский матч. Африканцы – соперники сборной России по групповому этапу чемпионата мира-2018.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейерелд, Киман, Витсель, Де Брюйне, Менье, Э. Азар, Мертенс, Феррейра-Карраско, Лукаку.

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хезаги, Абдель-Шафи, Хамед, Эль-Ненни, Эль-Саид, Собхи, Вадра, Мохсен.

Матч начнется в 21:45 по Москве на брюссельском стадионе «Руа Бодуэн».

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