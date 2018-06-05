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  • Первый вице-спикер Верховной рады Геращенко: «Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России»

Первый вице-спикер Верховной рады Геращенко: «Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России»

5 июня 2018, 07:15
14

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала чемпионата мира-2018 в России, и призвала их отказаться от поездки.

«Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где Вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к Вам даже консулов.

Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России», – заявила Геращенко.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Источник: РИА «Новости»
Чемпионат мира Украина
Комментарии (14)
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coocoo
1528172603
Особенно гривной
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Siql13
1528173368
Ой идиоты.
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Axe111
1528176341
Очередной ноунейм
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Чикомас
1528179590
А те кто на работу приезжает...им то что делать? Ежели в голожопой хохляндии нельзя детей прокормить...
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Blossiya
1528185038
Россиян же призывали в МИДе РФ отказаться от поездок в Великобританию.
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ЖОРРО
1528195565
Без гривны вашей не протянем))))
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