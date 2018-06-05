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    Первый вице-спикер Верховной рады Геращенко: «Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России»

    Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала чемпионата мира-2018 в России, и призвала их отказаться от поездки.

    «Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где Вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к Вам даже консулов.

    Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России», – заявила Геращенко.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

    Источник: РИА «Новости»

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    05.06.2018 07:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 июня 2018, 13:46

      Без гривны вашей не протянем))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > ЖОРРО 5 июня 2018, 17:13

      а нам и фунты не нужны, и доллары и песы. Зачем нам, ведь так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 5 июня 2018, 10:50

      Россиян же призывали в МИДе РФ отказаться от поездок в Великобританию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 июня 2018, 09:19

      А те кто на работу приезжает...им то что делать? Ежели в голожопой хохляндии нельзя детей прокормить...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 июня 2018, 08:25

      Очередной ноунейм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Siql13 5 июня 2018, 07:36

      Ой идиоты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      coocoo 5 июня 2018, 07:23

      Особенно гривной

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