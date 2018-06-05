Первый вице-спикер Верховной рады Геращенко: «Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России»

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала чемпионата мира-2018 в России, и призвала их отказаться от поездки.

«Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где Вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к Вам даже консулов.

Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России», – заявила Геращенко.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.