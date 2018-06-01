Гризманн и Водянова вместе снялись для обложки журнала Elle

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и российская супермодель Наталья Водянова попали на обложку журнала Elle.

Elle – французское еженедельное издание для женщин о моде, красоте, досуге и здоровье.

Ранее Водянова снялась для обложки российского номера журнала Vogue вместе с нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым, а также двумя футболистами «ПСЖ» – бразильским защитником Дани Алвесом и немецким полузащитником Юлианом Дракслером.

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