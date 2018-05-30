Карвахалю предписана криотерапия при -188 градусах

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прибыл в минувший понедельник в расположение сборной Испании, которая ведет подготовку к чемпионату мира-2018.

Вчера он приступил к восстановлению от травмы мышц задней поверхности бедра, полученной в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1). Футболисту предписана криотерапия при -188 градусах.

Ранее сообщалось, что на восстановление Карвахаля уйдет от двух до трех недель. Таким образом он сможет выступить на мировом первенстве, которое стартует 14 июня.