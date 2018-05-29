Главный тренер сборной Австрии Фода выделил в составе россиян Смолова, Головина, Ерохина, Самедова и Дзагоева

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией и назвал самых, по его мнению, заметных футболистов в российской команде.

«Россия готовится к домашнему чемпионату мира, и завтра у игроков будет шанс доказать, что они достойны попасть в заявку. У России сильная группа атаки. Они быстро переходят из обороны в наступление и действуют в контрпрессинге. Из футболистов отмечу форварда Смолова, а также хорошую полузащиту: Головин, Ерохин, Дзагоев, Самедов справа и Жирков слева.

Мои воспоминания о Черчесове? Мы не раз встречались и как игроки, и как тренеры. Помню матч, когда мой «Штурм» уступил его «Тиролю» в Кубке Австрии 0:3. Или матч, когда мы были футболистами. «Байер» выступал в Кубке против Дрездена, и дело дошло до пенальти. Я забил свой 11-метровый, но Черчесов отбил заключительный удар моей команды. Наш игрок хотел его перекинуть. Но вратарь Черчесов сыграл опытно, отразил пенальти, и мы вылетели.

Сыграет ли с Россией Давид Алаба? С уверенностью не могу ответить на этот вопрос. Давид сказал, что ему лучше, но пока ни о чем нельзя судить с уверенностью», – сказал Фода.

Матч Австрия – Россия состоится в среду, 30 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.