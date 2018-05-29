Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главный тренер сборной Австрии Фода выделил в составе россиян Смолова, Головина, Ерохина, Самедова и Дзагоева

Главный тренер сборной Австрии Фода выделил в составе россиян Смолова, Головина, Ерохина, Самедова и Дзагоева

29 мая 2018, 15:59
6

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией и назвал самых, по его мнению, заметных футболистов в российской команде.

«Россия готовится к домашнему чемпионату мира, и завтра у игроков будет шанс доказать, что они достойны попасть в заявку. У России сильная группа атаки. Они быстро переходят из обороны в наступление и действуют в контрпрессинге. Из футболистов отмечу форварда Смолова, а также хорошую полузащиту: Головин, Ерохин, Дзагоев, Самедов справа и Жирков слева.

Мои воспоминания о Черчесове? Мы не раз встречались и как игроки, и как тренеры. Помню матч, когда мой «Штурм» уступил его «Тиролю» в Кубке Австрии 0:3. Или матч, когда мы были футболистами. «Байер» выступал в Кубке против Дрездена, и дело дошло до пенальти. Я забил свой 11-метровый, но Черчесов отбил заключительный удар моей команды. Наш игрок хотел его перекинуть. Но вратарь Черчесов сыграл опытно, отразил пенальти, и мы вылетели.

Сыграет ли с Россией Давид Алаба? С уверенностью не могу ответить на этот вопрос. Давид сказал, что ему лучше, но пока ни о чем нельзя судить с уверенностью», – сказал Фода.

Матч Австрия – Россия состоится в среду, 30 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Австрия Россия Самедов Александр Жирков Юрий Смолов Федор Дзагоев Алан Ерохин Александр Головин Александр Фода Франко
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1527602895
После Кубка Конфидераций, я понял, что Ерохин - дно. Остальные тоже не топ, но Ерохин и Смольников - это нечто.
Ответить
triton004
1527606427
Посмотрим на них,чё они там придумали с Черлысовым,проиграют буду болеть на чм за парагвайцев
Ответить
lordmrv
1527607072
Про защитную линию сборной России Фода скромно промолчал...
Ответить
zigbert
1527618354
По этой встрече можно будет сделать кое какие выводы.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+