За возвращение Наингголана в состав сборной Бельгии проголосовало более 20 тысяч человек

Болельщики сборной Бельгии начали собирать подписи под петицией с требованием включить полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана в состав национальной команды на предстоящий в России чемпионат мира-2018. Ее уже поддержали более 20 тысяч человек.

«Бельгии нужен Раджа на чемпионате мира в России! Это один из лучших и важнейших игроков для команды! Ненормально, когда такой игрок, как Раджа, не получает вызов в сборную.

Один из лучших игроков «красных дьяволов» не был вызван на чемпионат мира в Россию только по причине разногласий с главным тренером Роберто Мартинесом. Тренер готов лишить страну одного из лучших игроков только из-за своего конфликта? Это ненормально.

Раджа отлично провел сезон, вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов и заслуживает того, чтобы стать частью сборной», – говорится в тексте петиции.

Тренер Бельгии выбросил из сборной топ-игрока. Это скандал