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    За возвращение Наингголана в состав сборной Бельгии проголосовало более 20 тысяч человек

    Болельщики сборной Бельгии начали собирать подписи под петицией с требованием включить полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана в состав национальной команды на предстоящий в России чемпионат мира-2018. Ее уже поддержали более 20 тысяч человек.

    «Бельгии нужен Раджа на чемпионате мира в России! Это один из лучших и важнейших игроков для команды! Ненормально, когда такой игрок, как Раджа, не получает вызов в сборную.

    Один из лучших игроков «красных дьяволов» не был вызван на чемпионат мира в Россию только по причине разногласий с главным тренером Роберто Мартинесом. Тренер готов лишить страну одного из лучших игроков только из-за своего конфликта? Это ненормально.

    Раджа отлично провел сезон, вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов и заслуживает того, чтобы стать частью сборной», – говорится в тексте петиции.

    Тренер Бельгии выбросил из сборной топ-игрока. Это скандал

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 11:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 12:01

      Может еще одумается и возьмет Наиннголана в состав.

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 22 мая 2018, 13:02

      Может и нам стоит за Денисова... Чтобы усатый дядька поумерил свои принципы...

      1
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 22 мая 2018, 12:53

      Сборная должна формироваться из самых сильных игроков страны вроде как)) а не по гороскопу как были случаи, ошибка тренера имеет место быть, даже если позиция наингголана занята, все равно иметь в запасе для ротации игрока такого уровня стоит

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 мая 2018, 11:32

      Второй усатый таракан)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 22 мая 2018, 11:20

      Цирк. Заявку должен определять тренер и только тренер, но никак не толпа дилетантов.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > vladik12 22 мая 2018, 16:25

      в данном случае эта толпа дилетантов более разумная и адекватная чем тренер.Мартинеса с Черчесовым нужно познакомить,два долбае.ба ставящие свои интересы выше интересов сборной

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