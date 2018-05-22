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    Экс-нападающий «Норвича» перешел в рестлинг

    Бывший форвард «Норвича» Грант Холт решил сменить вид деятельность, сообщает ВВС.

    Экс-футболист перешел в рестлинг, подписав контракт с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW). Первое время 37-летний англичанин будет совмещать тренировки на ринге с карьерой футболиста, выступая на данный момент в составе «Барроу» в пятой по значимости лиге Англии.

    Ожидается, что впервые на ринге Холт может появиться не ранее 2019 года.

    Ранее голкипер бременского «Вердера» Тим Визе также покинул футбольный клуб, став рестлером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 07:41
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