Экс-нападающий «Норвича» перешел в рестлинг

Бывший форвард «Норвича» Грант Холт решил сменить вид деятельность, сообщает ВВС.

Экс-футболист перешел в рестлинг, подписав контракт с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW). Первое время 37-летний англичанин будет совмещать тренировки на ринге с карьерой футболиста, выступая на данный момент в составе «Барроу» в пятой по значимости лиге Англии.

Ожидается, что впервые на ринге Холт может появиться не ранее 2019 года.

Ранее голкипер бременского «Вердера» Тим Визе также покинул футбольный клуб, став рестлером.