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    Лучшее продолжение карьеры, которое можно придумать. Как Тим Визе стал рестлером


    3.3
    Голосов: 4
    08.11.2016 16:30
    Бывший голкипер «Вердера» Тим Визе нашел себе необычное занятие после завершения футбольной карьеры. Да еще и на профессиональном уровне.

    Тим Визе играл в Бундеслиге на протяжении 12 лет. Его имя ассоциируется в первую очередь с сумасшедшим «Вердером» Томаса Шаафа. Сейчас Визе 34 года, и он завязал с футболом. Но не завязал с профессиональным спортом.

    Все началось с пары селфи на ринге и слухах о том, что в Визе заинтересована WWE (американская компания, занимающаяся проведением мероприятий профессионального рестлинга). Сегодня Тим – профессиональный рестлер, который уже успел выиграть свой первый поединок. У него теперь и прозвище подходящее – Машина.

    А вот и видео с этого поединка. Обратите внимание на секьюрити, которому вообще все равно:

    Будем надеяться, что Визе протоптал новую дорожку. Может быть, скоро именно таким образом начнут разрешаться футбольные конфликты – заместо серии пенальти.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Howler
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +331

      NapaS 8 ноября 2016, 17:38

      ну и бредятина, а не спорт.
      они еще и болеют за кого-то))
      Визе молодец, что пристроил зад потеплее.

      -3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 ноября 2016, 17:14

      Ну я бы так не горячился называть рестлинг спортом.
      Шоу - да, сценическая постановка - да. Но никак не спорт.

      4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Ubuntu 8 ноября 2016, 18:52

      Вообще то,как и в дом2.там есть моменты которые никто не планирует,а создаются просто провокационные ситуации,в дальнейшем их развитие удивляют порой организаторов даже.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > narkozanos 10 ноября 2016, 14:32

      тем не менее в настоящем спорте не пишется сценарий

      0
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