Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев и Нойштедтер приехали в расположение сборной России

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев и защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыли в расположение сборной России.

    Футболисты приехали в Нойштифт раньше основной части команды, которая в данный момент летит в Австрию из Москвы.

    К тренировкам сборная России приступит в понедельник. А 30 мая в Инсбруке команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против Австрии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2018 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 10:03

      Черышев еще ладно но этот Нойштндтер зачем сдался, сколько бы он не косячил все равно его вызывает а некоторых нормальных и достойных как будто вообще не замечает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 мая 2018, 08:14

      Совсем скоро мы узнаем,придурялись эти игрочки или и вправду никуя играть не умеют.Это касается и Саламыча с его покровителем-строителем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 08:06

      Уникальными игроками их не назовешь,поэтому хотелось бы что бы в приоритете были игроки выступающие в России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 мая 2018, 23:14

      Нойштедтер-очень слабый защитник!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 20 мая 2018, 22:49

      п...ц, что за футболисты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 20 мая 2018, 20:43

      Прям новость!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 мая 2018, 20:12

      ну сколько можно этого ноя штуцера в сборную тащить ну не тянет ни грамма в сборной

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 мая 2018, 19:57

      задрал усатый уже тащить Нойштедтера! В нашем чемпионате защитники поинтереснее есть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Joko21 20 мая 2018, 20:11

      Как бы то не было ,в Фенербахче он в основе играет. Это уже плюс. Да и партнеры по команде у него довольно таки опытные ребята.Думаю,тренер тоже просто так его в центр обороны не поставил бы.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 > Joko21 20 мая 2018, 20:45

      Одинаковые они. Одинаково слабые. Слабое поколение. Ромка Новгородцев просто чуть по-сильнее. Прям чуть чуть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11