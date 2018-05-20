Черышев и Нойштедтер приехали в расположение сборной России

Черышев еще ладно но этот Нойштндтер зачем сдался, сколько бы он не косячил все равно его вызывает а некоторых нормальных и достойных как будто вообще не замечает.
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев и защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыли в расположение сборной России.
Футболисты приехали в Нойштифт раньше основной части команды, которая в данный момент летит в Австрию из Москвы.
К тренировкам сборная России приступит в понедельник. А 30 мая в Инсбруке команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против Австрии.