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    Тевес: «Я завершу карьеру в конце 2019 года»

    Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес анонсировал уход из футбола в следующем году.

    «Я завершу карьеру в конце 2019 года – когда истечет мой контракт с «Бокой». Раньше я скучал, когда покидал этот клуб, но в этот раз все будет иначе. Я не буду менять команду, а просто завершу карьеру в футболке «Боки», – Football Italia приводит слова аргентинца в Canal 13.

    34-летний воспитанник «Боки» вернулся в родной клуб в январе, перейдя из «Шанхай Шэньхуа» на бесплатной основе. Он провел в китайском клубе год в статусе самого высокооплачиваемого игрока мира – годовой заработок футболиста составил 40 миллионов евро.

    Прежде аргентинец выступал за «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Коринтианс».

    Источник: Football Italia

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    14.05.2018 17:05
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