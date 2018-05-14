Тевес: «Я завершу карьеру в конце 2019 года»

Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес анонсировал уход из футбола в следующем году.

«Я завершу карьеру в конце 2019 года – когда истечет мой контракт с «Бокой». Раньше я скучал, когда покидал этот клуб, но в этот раз все будет иначе. Я не буду менять команду, а просто завершу карьеру в футболке «Боки», – Football Italia приводит слова аргентинца в Canal 13.

34-летний воспитанник «Боки» вернулся в родной клуб в январе, перейдя из «Шанхай Шэньхуа» на бесплатной основе. Он провел в китайском клубе год в статусе самого высокооплачиваемого игрока мира – годовой заработок футболиста составил 40 миллионов евро.

Прежде аргентинец выступал за «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Коринтианс».