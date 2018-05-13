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    Семак: «Уфа» не способна платить даже трети того, что Стоцкий может заработать в «Краснодаре»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал уход полузащитника Дмитрия Стоцкого в «Краснодар».

    «Если любому игроку поступает достойное предложение, то, естественно, нужно отпускать. Потому что мы не можем платить даже трети того, что он может заработать там. Нужно радоваться, что он дорос до такого уровня, что на него обращают внимания топ-клубы. Ну а нам нужно работать, двигаться вперед в той нише, в которой мы находимся.

    Для меня этот уход, естественно, болезненный. Прекрасно понимаю, как сложно в условиях лимита найти россиянина, лидера, команды, к тому же универсала. Конечно, мне очень жаль, но это нормально, и я радуюсь, что он будет в лучших условиях», – сказал Семак.

    В ближайшее время 28-летний россиянин пройдет медицинский осмотр и подпишет личный контракт.

    Первый значимый трансфер лета в РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2018 23:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2018, 16:50

      сейчас УФУ растащат а как они в ЛЕ выступят кстати Живоглядов у них самый лучший и не понимаю как до сих пор на него никто не позарился он на голову лучше чем скажем Смольников

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 07:56

      большой вопрос какими силами Уфа пойдет в еврокубки вариант Арсенала взять в аренду у топов игроков которым нужна практика и которые усилят клуб

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > anri1703 14 мая 2018, 10:25

      У МанСити кого-нибудь одолжат. У клубов соглашение после трансфера Зинченко.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 мая 2018, 05:35

      И куда Зенит смотрел?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ДСА 14 мая 2018, 16:51

      Зениту лучше подходят Заболотный и Оздоев сейчас еще таких же прикупят а будут винить очередного тренера

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 мая 2018, 23:56

      Удачи ему

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