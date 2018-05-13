Семак: «Уфа» не способна платить даже трети того, что Стоцкий может заработать в «Краснодаре»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал уход полузащитника Дмитрия Стоцкого в «Краснодар».

«Если любому игроку поступает достойное предложение, то, естественно, нужно отпускать. Потому что мы не можем платить даже трети того, что он может заработать там. Нужно радоваться, что он дорос до такого уровня, что на него обращают внимания топ-клубы. Ну а нам нужно работать, двигаться вперед в той нише, в которой мы находимся.

Для меня этот уход, естественно, болезненный. Прекрасно понимаю, как сложно в условиях лимита найти россиянина, лидера, команды, к тому же универсала. Конечно, мне очень жаль, но это нормально, и я радуюсь, что он будет в лучших условиях», – сказал Семак.

В ближайшее время 28-летний россиянин пройдет медицинский осмотр и подпишет личный контракт.

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