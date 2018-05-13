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  • Семак: «Уфа» не способна платить даже трети того, что Стоцкий может заработать в «Краснодаре»

Семак: «Уфа» не способна платить даже трети того, что Стоцкий может заработать в «Краснодаре»

13 мая 2018, 23:41
6

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал уход полузащитника Дмитрия Стоцкого в «Краснодар».

«Если любому игроку поступает достойное предложение, то, естественно, нужно отпускать. Потому что мы не можем платить даже трети того, что он может заработать там. Нужно радоваться, что он дорос до такого уровня, что на него обращают внимания топ-клубы. Ну а нам нужно работать, двигаться вперед в той нише, в которой мы находимся.

Для меня этот уход, естественно, болезненный. Прекрасно понимаю, как сложно в условиях лимита найти россиянина, лидера, команды, к тому же универсала. Конечно, мне очень жаль, но это нормально, и я радуюсь, что он будет в лучших условиях», – сказал Семак.

В ближайшее время 28-летний россиянин пройдет медицинский осмотр и подпишет личный контракт.

Первый значимый трансфер лета в РФПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа Стоцкий Дмитрий Семак Сергей
Комментарии (6)
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Отчаянный Пердун
1526244989
Удачи ему
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ДСА
1526265354
И куда Зенит смотрел?
Ответить
anri1703
1526273767
большой вопрос какими силами Уфа пойдет в еврокубки вариант Арсенала взять в аренду у топов игроков которым нужна практика и которые усилят клуб
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Garrincha58
1526305831
сейчас УФУ растащат а как они в ЛЕ выступят кстати Живоглядов у них самый лучший и не понимаю как до сих пор на него никто не позарился он на голову лучше чем скажем Смольников
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