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    Фонсека может возглавить «Зенит»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит». Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

    «100-процентный инсайд из «Зенита». Номер три в списке возможных преемников Манчини, помимо Семака (главный тренер «Уфы» – прим. ред.) и Сарри (главный тренер «Наполи» – прим. ред.), – Паулу Фонсека! Продолжение следует», – написал Черданцев в твиттере.

    Ранее «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини.

    Источник: Twitter

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    13.05.2018 13:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +183

      artydoc 23 мая 2018, 11:54

      От куда Чердак это знает? Бесит просто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 18:46

      Если так ,то будет вариант с бразильским акцентом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 13 мая 2018, 16:40

      Фонсека - хороший тренер. Если будет главным уже на предсезонке, то Зенит будет чемпионом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 13 мая 2018, 15:52

      как бы второй Луческу не получился, тоже из Шахтёра...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      boggp 13 мая 2018, 15:44

      Не может. У Фонсеки нет собственности в Донецке, ему интересна АПЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 13 мая 2018, 15:26

      Не надо нам никаких фонсек.
      Серега Семак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 мая 2018, 15:03

      Будет очередной Манчини...руководство денежного мешка очень странное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Parker8 13 мая 2018, 14:24

      А самим сложно открыть хорошего тренера, нахлебники долбанные?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 мая 2018, 13:49

      Что бы тратит Газпромские деньги объязательно надо приглашать гастербайтеров

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 мая 2018, 13:12

      Главное в этой новости - продолжение следует.

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