Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит». Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

«100-процентный инсайд из «Зенита». Номер три в списке возможных преемников Манчини, помимо Семака (главный тренер «Уфы» – прим. ред.) и Сарри (главный тренер «Наполи» – прим. ред.), – Паулу Фонсека! Продолжение следует», – написал Черданцев в твиттере.

Ранее «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини.