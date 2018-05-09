АПЛ. «Арсенал» проиграл в предпоследнем матче Венгера, «Хаддерсфилд» спасся от вылета в матче с «Челси»

В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде уступил «Лестеру» со счетом 1:3. В составе лондонского клуба отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, за «лис» забили Келечи Ихеначо, Джейми Варди и Рияда Мареза. С 15-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления Костаса Мавропаноса.

«Челси» в параллельной встрече сыграл вничью 1:1 с «Хаддерсифлд Таун». На гол Лорана Депуатра точным ударом ответил Маркос Алонсо.

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Лестер Сити – Арсенал – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ихеначо, 14; 1:1 – Обамеянг, 53; 2:1 – Варди, 75 (с пенальти); 3:1 – Марез, 90.

Удаления: нет – Мавропанос, 15.

Челси – Хаддерсфилд – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Депуатр, 50; 1:1 – Алонсо, 62.

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