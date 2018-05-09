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    АПЛ. «Арсенал» проиграл в предпоследнем матче Венгера, «Хаддерсфилд» спасся от вылета в матче с «Челси»

    В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде уступил «Лестеру» со счетом 1:3. В составе лондонского клуба отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, за «лис» забили Келечи Ихеначо, Джейми Варди и Рияда Мареза. С 15-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления Костаса Мавропаноса.

    «Челси» в параллельной встрече сыграл вничью 1:1 с «Хаддерсифлд Таун». На гол Лорана Депуатра точным ударом ответил Маркос Алонсо.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Лестер Сити – Арсенал – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ихеначо, 14; 1:1 – Обамеянг, 53; 2:1 – Варди, 75 (с пенальти); 3:1 – Марез, 90.

    Удаления: нет – Мавропанос, 15.

    Челси – Хаддерсфилд – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Депуатр, 50; 1:1 – Алонсо, 62.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 23:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 мая 2018, 06:59

      vlt

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 мая 2018, 04:59

      Челси - Хаддесфилд стопроцентный договорняк раз на ничью ставки не принимались.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 мая 2018, 00:34

      Это Челси еще повезло, что сравняли..

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 10 мая 2018, 00:20

      Бомбардир (она же тётя Валя), так какой же всё-таки счёт в матче Лестер-Арсенал? Просвети, мессия, чтобы не проверять на других сайтах

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > whitecoal 10 мая 2018, 10:33

      Все правильно - 3:1 в пользу Лестера. Эту игру стоило бы и посмотреть из-за интриги. Как команда, игравшая в меньшинстве почти весь матч, блестяще отыгрывается, и как в концовке все ее усилия идут насмарку из-за излишнего рвения одного игрока. От которого Арсенал наверняка избавится при новом тренере.

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