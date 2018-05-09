Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк: «Рад, что я и Денисов выиграли по трофею»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился впечатлениями от победы в Кубке России. Команда Дмитрия Парфенова в решающем матче обыграла «Авангард» со счетом 2:1.

    – Что сейчас чувствуете?

    – Чувствую то, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то, что я пропустил финал.

    Этот трофей – как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и еще поиграем.

    – Что будет с «Тосно» дальше?

    – Надеюсь, переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе.

    – Еврокубки? Есть такие амбиции?

    – Почему нет? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу.

    – Вы сказали про Денисова. Нет ощущения, что в России разбрасываются опытными, мастеровитыми игроками?

    – Затрудняюсь ответить. Но очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею. Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей.

    Напомним, полузащитник Игорь Денисов стал чемпионом России в составе «Локомотива».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 10:03

      Денисов все последние сезоны пахал ради этих трофеев а Погребняк чем занимался мы все знаем, лучше бы с Борей Ротенбергом себя сравнил, вот там точно истории схожи)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 мая 2018, 06:22

      Только в этом твоей заслуги никакой нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 мая 2018, 23:47

      Сравнил костыли с футболистом! Не позорился бы, Павел!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 мая 2018, 23:23

      Я - зицфутболист Погребняк. Я в последнее время всегда сидел. Я сидел при Андрее "Освободителе от Премьер-лиги", при Юрии "Возвращенце"... При Хохлове я сидел тоже. Потом им, правда, надоело и я совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при Парфёнове! Мы даже выиграли Кубок!! Это были лучшие дни моей жизни

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Tostao 9 мая 2018, 23:38

      при Парфенове он дубль сделал, который делал 10 лет назад)) так что тут не однозначно все)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > fortune-bva 10 мая 2018, 00:48

      Будь он порядочный человек, то не болтал, как Дзюба или Глушаков, а рассказал, как он два сезона при окуеном контракте "забивал" за "Динамо".

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Tostao 10 мая 2018, 18:59

      тут согласен на все 100%

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11