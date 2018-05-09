Погребняк: «Рад, что я и Денисов выиграли по трофею»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился впечатлениями от победы в Кубке России. Команда Дмитрия Парфенова в решающем матче обыграла «Авангард» со счетом 2:1.

– Что сейчас чувствуете?

– Чувствую то, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то, что я пропустил финал.

Этот трофей – как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и еще поиграем.

– Что будет с «Тосно» дальше?

– Надеюсь, переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе.

– Еврокубки? Есть такие амбиции?

– Почему нет? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу.

– Вы сказали про Денисова. Нет ощущения, что в России разбрасываются опытными, мастеровитыми игроками?

– Затрудняюсь ответить. Но очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею. Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей.

Напомним, полузащитник Игорь Денисов стал чемпионом России в составе «Локомотива».