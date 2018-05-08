Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Позиция Березуцких по сборной прежняя. Расширенный состав на ЧМ объявим в пятницу»

Черчесов: «Позиция Березуцких по сборной прежняя. Расширенный состав на ЧМ объявим в пятницу»

8 мая 2018, 15:18
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что информация о возвращении защитников Алексея и Василия Березуцких в национальную команду не соответствует действительности. Также специалист сказал, что расширенный состав сборной на чемпионат мира будет объявлен 11 мая.

«Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко.

Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.

Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Черчесов Станислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1525782046
Надеюсь Джику не вызовет. Он почти восстановился.
Ответить
bset
1525782264
Чалова бы в сборную. Кучаева тоже было бы неплохо, но, увы и ах...
Ответить
vladimir-7
1525782393
Братья Березуцкие давно и однозначно заявили, что в сборной играть они не будут и Черчесу нечего возобновлять этот разговор. Ищи игроков, как хлеб (бабки) ищешь. Отвечаешь за сборную, так комплектуй её и не рассказывай нам сказки.
Ответить
Бабушка Зильзиля
1525783085
Ты определись уже а не расширяй.
Ответить
Cules2013
1525788591
В России хватает талантливых игроков, ещё бы тренеров хороших и коррупции поменьше. Уцепились в этих Березуцких, будто больше никого и нет. Они уже своё отыграли, песок из них сыпется, куда им на ЧМ, даже, если бы они сами этого хотели, делать им там нечего. Всему своё время.
Ответить
OfaZavr
1525794314
ну так это и понятно было что они приняли решение все взвесив и обдумав, зачем им его менять, да и пора давно закрыть эту тему.
Ответить
Динияр Билялетдинов
1525798624
Давно понятно что не вывозят
Ответить
zigbert
1525802751
Больших изменений в составе сборной,делать уже поздно, времени на это не осталось.
Ответить
alex1951
1525846611
Теперь то чего дергаться? Будет,как будет.. Из труселей не выпрыгнешь и себя не перепрыгнешь. Готовимся к худшему. Запасаемся водкой.Успокоительное. Как говорится , не бывает некрасивых баб,бывает мало водки (баб=футбол)
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
26
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+