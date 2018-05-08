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    Черчесов: «Позиция Березуцких по сборной прежняя. Расширенный состав на ЧМ объявим в пятницу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что информация о возвращении защитников Алексея и Василия Березуцких в национальную команду не соответствует действительности. Также специалист сказал, что расширенный состав сборной на чемпионат мира будет объявлен 11 мая.

    «Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко.

    Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.

    Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 15:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 9 мая 2018, 09:16

      Теперь то чего дергаться?
      Будет,как будет..
      Из труселей не выпрыгнешь и себя не перепрыгнешь.
      Готовимся к худшему.
      Запасаемся водкой.Успокоительное. Как говорится ,
      не бывает некрасивых баб,бывает мало водки (баб=футбол)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 21:05

      Больших изменений в составе сборной,делать уже поздно, времени на это не осталось.

      1
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 8 мая 2018, 19:57

      Давно понятно что не вывозят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:45

      ну так это и понятно было что они приняли решение все взвесив и обдумав, зачем им его менять, да и пора давно закрыть эту тему.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 мая 2018, 17:09

      В России хватает талантливых игроков, ещё бы тренеров хороших и коррупции поменьше. Уцепились в этих Березуцких, будто больше никого и нет. Они уже своё отыграли, песок из них сыпется, куда им на ЧМ, даже, если бы они сами этого хотели, делать им там нечего. Всему своё время.

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 мая 2018, 15:38

      Ты определись уже а не расширяй.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2018, 15:26

      Братья Березуцкие давно и однозначно заявили, что в сборной играть они
      не будут и Черчесу нечего возобновлять этот разговор. Ищи игроков, как
      хлеб (бабки) ищешь. Отвечаешь за сборную, так комплектуй её и не рассказывай нам сказки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 8 мая 2018, 15:24

      Чалова бы в сборную. Кучаева тоже было бы неплохо, но, увы и ах...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 мая 2018, 15:20

      Надеюсь Джику не вызовет. Он почти восстановился.

      2
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