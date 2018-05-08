Черчесов: «Позиция Березуцких по сборной прежняя. Расширенный состав на ЧМ объявим в пятницу»

Теперь то чего дергаться?
Будет,как будет..
Из труселей не выпрыгнешь и себя не перепрыгнешь.
Готовимся к худшему.
Запасаемся водкой.Успокоительное. Как говорится ,
не бывает некрасивых баб,бывает мало водки (баб=футбол)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что информация о возвращении защитников Алексея и Василия Березуцких в национальную команду не соответствует действительности. Также специалист сказал, что расширенный состав сборной на чемпионат мира будет объявлен 11 мая.
«Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко.
Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.
Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», – сказал Черчесов.