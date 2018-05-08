Черчесов: «Позиция Березуцких по сборной прежняя. Расширенный состав на ЧМ объявим в пятницу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что информация о возвращении защитников Алексея и Василия Березуцких в национальную команду не соответствует действительности. Также специалист сказал, что расширенный состав сборной на чемпионат мира будет объявлен 11 мая.

«Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко.

Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.

Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», – сказал Черчесов.