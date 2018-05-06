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    АПЛ. «Челси» обыграл «Ливерпуль», «Арсенал» в последнем матче Венгера на «Эмирейтс» разгромил «Бернли»

    В английской Премьер-лиге завершились два матча 37-го тура.

    «Челси» с минимальным счетом переиграл «Ливерпуль». Единственный гол на свой счет записал нападающий Оливье Жиру.

    В другой встрече «Арсенал» забил пять безответных голов в ворота «Бернли». Эта игра стала последней на «Эмирейтс» для главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Челси – Ливерпуль – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Жиру, 32.

    Арсенал – Бернли – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 14; 2:0 – Лаказетт, 45; 3:0 – Колошинац, 54; 4:0 – Ивоби, 64; 5:0 – Обамеянг, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 мая 2018, 01:24

      прощание с Венгером, получилось на славу!!!

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 мая 2018, 20:32

      Лодыри сайта не можете отдельно опубликовать каждую матч отдельно?Челси-Ливерпул 1-0 Арсенал-Бернли 5-0.Наберут по обьявление

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