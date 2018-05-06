АПЛ. «Челси» обыграл «Ливерпуль», «Арсенал» в последнем матче Венгера на «Эмирейтс» разгромил «Бернли»

В английской Премьер-лиге завершились два матча 37-го тура.

«Челси» с минимальным счетом переиграл «Ливерпуль». Единственный гол на свой счет записал нападающий Оливье Жиру.

В другой встрече «Арсенал» забил пять безответных голов в ворота «Бернли». Эта игра стала последней на «Эмирейтс» для главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Челси – Ливерпуль – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Жиру, 32.

Арсенал – Бернли – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 14; 2:0 – Лаказетт, 45; 3:0 – Колошинац, 54; 4:0 – Ивоби, 64; 5:0 – Обамеянг, 75.

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