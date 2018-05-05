РФПЛ. «Динамо» переиграло «Тосно» и сохранило прописку в Премьер-лиге

«Динамо» вырвало победу над «Тосно» в поединке 29 тура РФПЛ. Авторами голов в составе бело-голубых стали защитник Тони Шунич и полузащитник Кирилл Панченко.

Отметим, что этим результатом московский клуб гарантировал себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

Тосно – Динамо – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Шунич, 57; 1:1 – Мирзов, 68; 1:2 – Панченко, 79.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Мьюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труйич, 86), Палиенко (Жигулев, 75), Мирзов, Нуну Роша (Скворцов, 65), Полетанович, Рикардиньо.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Тетте, Панченко (Рыков, 85), Черных (Морозов, 46), Луценко (Соснин, 89).

Предупреждения: Мирзов, 5; Палиенко, 50; Дугалич, 86; Сухарев, 90+4 – Морозов, 54; Шунич, 81.

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