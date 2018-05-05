Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Динамо» переиграло «Тосно» и сохранило прописку в Премьер-лиге

    «Динамо» вырвало победу над «Тосно» в поединке 29 тура РФПЛ. Авторами голов в составе бело-голубых стали защитник Тони Шунич и полузащитник Кирилл Панченко.

    Отметим, что этим результатом московский клуб гарантировал себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

    Тосно – Динамо – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шунич, 57; 1:1 – Мирзов, 68; 1:2 – Панченко, 79.

    «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Мьюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труйич, 86), Палиенко (Жигулев, 75), Мирзов, Нуну Роша (Скворцов, 65), Полетанович, Рикардиньо.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Тетте, Панченко (Рыков, 85), Черных (Морозов, 46), Луценко (Соснин, 89).

    Предупреждения: Мирзов, 5; Палиенко, 50; Дугалич, 86; Сухарев, 90+4 – Морозов, 54; Шунич, 81.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2018 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 5 мая 2018, 18:21

      Ну а Тосно давай до свидания. Не говорю "прощай", надеюсь, что эта команда все же найдет нового собственника или спонсоров и будет достойно представлять Ленобласть в ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 16:59

      Тосно борется но опять проигрыш получился к сожалению, очень крепкий и боевой коллектив у Парфенова жаль если вылетят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 16:21

      Теперь за Динамо можно не волноваться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 мая 2018, 16:06

      Тосно вылетело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 16:01

      Готов рукоплескать Панченко!... Молоток, восстановился!..

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11